நிழலா நிஜமா ? : விளையாட்டு போட்டிகளுக்கும் மணவிழாக்களுக்கும் காப்பீடு
நிழலா நிஜமா ? : விளையாட்டு போட்டிகளுக்கும் மணவிழாக்களுக்கும் காப்பீடு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 03:15 AM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:07 AM
கடந்த ஒன்றரை மாதமாக 2026 கால்பந்து உலகக் கோப்பை நமது கவனத்தையும் ஆர்வத்தையும் முழுவதுமாகக் கவர்ந்து வைத்திருந்தது. அதற்கு முன்பு விம்பிள்டன். இன்னும் சில நாட்களில் அமெரிக்க ஓபன் தொடங்கிவிடும். இதற்கிடையில் கிரிக்கெட் எப்போதும் இருக்கத்தான் செய்கிறது.
தற்போது விளையாட்டு போட்டிகள் வெறும் பொழுதுபோக்குடன் நின்றுவிடாமல், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் முதலீடு செய்யப்படும் பிரமாண்ட நிதி திட்டங்களாக மாறிவிட்டன. நடப்பு 2026 கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் வாயிலாக ஒளிபரப்பு உரிமை, நுழைவுச்சீட்டு விற்பனை மற்றும் விளம்பரங்கள் வாயிலாக கிட்டத்தட்ட 10 முதல் 13 பில்லியன் டாலர் (ஏறத்தாழ 96,260 கோடி ரூபாய் முதல் 1,25,138 கோடி ரூபாய் வரை) வருவாய் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்தகைய சூழலில், கடுமையான வானிலை காரணமாக ஒரு போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டால் கூட, கிட்டத்தட்ட 29 மில்லியன் டாலர் (ரூ.279 கோடி) இழப்பு ஏற்படுவதுடன் அடுத்தடுத்த போட்டி அட்டவணைகளும் பாதிக்கப்படும். இத்தகைய சூழலில் ஏற்பாட்டாளர்களை காப்பதே நிகழ்ச்சி காப்பீடு ஆகும். இது நிழலல்ல, நிஜமான ஒரு பாதுகாப்பு அரண்.
நிகழ்ச்சி காப்பீடு
பெரிய விளையாட்டு போட்டிகள் எதிர்பாராத இயற்கை பேரழிவுகள், கடுமையான வானிலை, கட்டமைப்பு செயலிழப்பு அல்லது அரசியல் வன்முறைகளால் ரத்து செய்யப்படவோ அல்லது ஒத்திவைக்கப்படவோ நேரிட்டால், இந்த காப்பீடு இழப்பீடு வழங்குகிறது. உதாரணமாக, ஒரு கிரிக்கெட் போட்டி மழை காரணமாகக் கைவிடப்பட்டால் அதற்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும். அத்துடன், மைதான சொத்து சேதங்கள் அல்லது பார்வையாளர்களுக்கு ஏற்படும் காயங்களுக்கும் இதில் பொறுப்பேற்கப்படும்.
இருப்பினும், இதற்கென சில முக்கிய நிபந்தனைகளும் விலக்குகளும் உண்டு. பொதுவாக, போட்டி முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டால் மட்டுமே முழு இழப்பீடு கிடைக்கும்; ஒரு பந்து வீசப்பட்டிருந்தாலும் காப்பீட்டு விதிகள் மாறக்கூடும். மேலும், மழைக்காலம் என்று தெரிந்தே போட்டியை திட்டமிடுவது, வானிலை எச்சரிக்கைகளை புறக்கணிப்பது அல்லது நுழைவுச்சீட்டு விற்பனை குறைவாக உள்ளதால் போட்டியை ரத்து செய்வது போன்றவற்றுக்கு காப்பீடு கிடைக்காது. இந்தியாவில் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஐ.பி.எல்., தொடரின் போது, மழை மற்றும் வீரர்களின் காயம் காரணமாக கிட்டத்தட்ட 150 கோடி ரூபாய் வரை காப்பீட்டு தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொலைநோக்கு பார்வை
காப்பீட்டின் பலனை முழுமையாக அடைய, பாலிசியை தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் வைத்திருப்பது அவசியம். இதற்கு சிறந்த உதாரணம், புகழ்பெற்ற விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடராகும். கடந்த 2020ம் ஆண்டு கொரோனா பெருந்தொற்றால் உலகமே முடங்கியபோது, பெரும்பாலான விளையாட்டு அமைப்புகள் பெரும் நஷ்டத்தைச் சந்தித்தன. ஆனால் விம்பிள்டன் நிர்வாகம் மட்டும் 141 மில்லியன் டாலர் (ரூ.1,358 கோடி) இழப்பிலிருந்து தப்பியது.
காரணம், கடந்த 2003ம் ஆண்டு 'சார்ஸ்' தொற்று பரவியது முதலே, அவர்கள் தொடர்ந்து 17 ஆண்டுகளாக ஆண்டுக்கு 2 மில்லியன் டாலர் செலுத்தி, பெருந்தொற்று காப்பீட்டை பராமரித்து வந்தனர். அந்த தொலைநோக்குப் பார்வையால் கிடைத்த காப்பீட்டு தொகையைக் கொண்டு, ஊரடங்கு காலத்திலும் தங்களது விளையாட்டு வசதிகளைப் பராமரிக்கவும், ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் மற்றும் வீரர்களுக்கு பரிசுத்தொகை வழங்கவும் அவர்களால் முடிந்தது.
மணவிழா காப்பீடு
விளையாட்டு போட்டி களைப் போலவே, தற்காலத்தில் இந்தியாவில் பிரமாண்டமாக நடத்தப்படும் திருமணங்களுக்கும் மணவிழா காப்பீடு பெரும் துணையாக இருக்கிறது.
திருமணம் ரத்து செய்யப்படுதல், உணவு மற்றும் இதர சேவை வழங்குநர்கள் வராமல் போதல், மண்டப முன்பண இழப்பு, முக்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களின் மருத்துவ அவசரநிலைகள் மற்றும் திருமண நகைகள் திருட்டுப் போவது போன்ற நிதி இழப்புகளுக்கு இந்த காப்பீடு முழு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. ஆனால், மணமகன் அல்லது மணமகள் அல்லது அவர்களது குடும்பத்தினர் மனம் மாறியதால் திருமணம் நின்றால், அதாவது தன்னார்வ ரத்துகளுக்கு இந்த பாலிசி பாதுகாப்பு வழங்காது.
மணவிழாக்களுக்கு காப்பீடு செய்ய முடியும், ஆனால் திருமண வாழ்க்கைக்கு இதுவரை எந்த காப்பீடும் இல்லை. அது எப்போதுமே 'கடவுள் அமைத்து வைத்த மேடை' தான்! அப்படியானால், இது நிழலா? நிஜமா? அதை சொல்ல வேண்டியது நீங்கள்தான்!