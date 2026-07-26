வரும் ஐ.பி.ஓ.,க்களில் எல்லாம் முதலீடு செய்யும் போக்கு சரியா?
வரும் ஐ.பி.ஓ.,க்களில் எல்லாம் முதலீடு செய்யும் போக்கு சரியா?
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:32 AM
இந்தியாவில் ஐ.பி.ஓ., வெளியீடு களைகட்டி வரும் நிலையில், 'என்.எஸ்.இ., ஜியோ' போன்ற பெரிய நிறுவனங்களும் பங்கு வெளியீட்டிற்கு தயாராகி வருகின்றன. இதனால் முதலீட்டாளர்களிடையே அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
அனைத்து ஐ.பி.ஓ.,க்களிலும் கண் மூடித்தனமாக முதலீடு செய்வதை விட, நிதானத்தை கடைப்பிடிப்பதே நீண்டகால அடிப்படையில் சிறந்த லாபத்தை தரும் என சுவிஸ் தனியார் வங்கியான 'ஜூலியஸ் பேர்' நிறுவனத்தின் குழும தலைமை முதலீட்டு அதிகாரி ஈவ்ஸ் போன்சான் தெரிவித்துள்ளார்.
அந்த அறிக்கையில் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது,
ஐ.பி.ஓ., பட்டியலிடப்படும் முதல் நாளில் பங்கு விலை வேகமாக உயர்வது வழக்கமாக இருந்தாலும், அந்த லாபத்தின் பெரும்பகுதி நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கே கிடைக்கிறது.
ஆனால், சிறு முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் பட்டியலிடப்பட்ட பிறகே அதிக விலைக்கு வாங்குவதால், அந்த ஆரம்ப லாபத்தை பெற முடியாமல் போகிறது.அதிக விண்ணப்பங்களை பெறும் சிறந்த ஐ.பி.ஓ.,க்களில் சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கு பங்குகள் கிடைப்பது அரிதாக உள்ளது.
ஆனால், சந்தையில் வரவேற்பு குறைந்த அல்லது பலவீனமான ஐ.பி.ஓ.,க்களில் எளிதாக பங்குகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றன. இதனால் அனைத்து ஐ.பி.ஓ.,க்களுக்கும் விண்ணப்பிப்பவர்கள் எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவதில்லை.
ஆய்வுகளின்படி, பல நிறுவனங்களின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்ட முதல் சில ஆண்டுகளில் சந்தையை விட குறைவான வருமானத்தையே வழங்கியுள்ளன. பல நிறுவனங்களும் பொதுவாக சந்தை மதிப்பீடு அதிகமாக இருக்கும் காலத்தில்தான் ஐ.பி.ஓ., வெளியிடுகின்றன; இதனால் புதிய முதலீட்டாளர்களுக்கு லாப வாய்ப்பு குறையலாம்.
பட்டியலிடப்பட்ட சில மாதங்கள் கழித்து, ஆரம்ப உற்சாகம் குறைந்து, மதிப்பீடு நியாயமான நிலைக்கு வந்த பிறகு முதலீடு செய்வது பல நேரங்களில் நல்ல வாய்ப்பாக அமையலாம்.
இருப்பினும், எல்லா ஐ.பி.ஓ.,க்களையும் தவிர்க்க வேண்டியதில்லை; நல்ல நிறுவனங்களை நியாயமான மதிப்பீட்டில் வாங்குவதே சரியான முதலீட்டு அணுகுமுறை.ஐ.பி.ஓ., என்பதற்காக மட்டும் முதலீடு செய்ய வேண்டாம். நிறுவனத்தின் தரம், நிதிநிலை மற்றும் மதிப்பீட்டை ஆராய வேண்டும்.
விட்டுவிடக் கூடாது என்ற 'போமோ' மனநிலை இல்லாமல் பொறுமையுடன் முதலீடு செய்தால் நீண்ட காலத்தில் சிறந்த பலன் கிடைக்கும் என்பதே ஜூலியஸ் பேர் ஆய்வறிக்கையின் முக்கிய அம்சமாக உள்ளது.