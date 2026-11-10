நியாயமான விலையில் ஐ.டி., நிறுவன பங்குகள்

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ADDED : நவ 10, 2026 10:06 PM
கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் ஐ.டி., துறை பங்குகள் எழுச்சியை சந்தித்துள்ளன. சர்வதேச அளவில் ஏ.ஐ., துறையின் மீதான அதீத முதலீடுகள் சுணக்கமடைந்ததும், இந்திய ஐ.டி., பங்குகளின் கவர்ச்சிகரமான மதிப்பீடுகளுமே இந்த ஏற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்து உள்ளன.
இதர காரணங்கள்
1 அமெரிக்கா மற்றும் ஆசிய சந்தைகளில் (நாஸ்டாக், தைவான், கொரியா) ஏ.ஐ., மற்றும் டேட்டா சென்டர் பங்குகளின் மீதான அதீத மதிப்பீடுகள் சரிவை சந்தித்ததால், அன்னிய முதலீட்டாளர்களின் கவனம் இந்திய ஐ.டி., பங்குகள் பக்கம் திரும்பியுள்ளது
2 கடந்த சில காலாண்டுகளாக தொடர் விலை சரிவை சந்தித்ததால், டி.சி.எஸ்., இன்போசிஸ் போன்ற முன்னணி பங்குகள் நியாயமான விலையில் கிடைக்கின்றன. இது முதலீட்டாளர்களை மீண்டும் வாங்க துாண்டியுள்ளது
3 செப்டம்பர் காலாண்டில் பி.என்.பி., பரிபாஸ் தரவுகளின்படி, 60 சதவீதம் ஐ.டி., நிறுவனங்கள் வருவாயிலும், 53 சதவீதம் நிறுவனங்கள் செயல்பாட்டு லாப வரம்பிலும் சந்தையின் கணிப்புகளை விட சிறப்பான முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளன
4 நிறுவனங்களின் ஒட்டுமொத்த வருவாயில் ஏ.ஐ., பிரிவின் பங்களிப்பு 10 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, டி.சி.எஸ்., மற்றும் இன்போசிஸ் நிறுவனங்களில் ஏ.ஐ., சார்ந்த திட்டங்களின் ஒப்பந்தங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
முடிவுகள் எடுக்கும் முன்
சர்வதேச அளவில் நிலவும் சவால்களுக்கு மத்தியிலும், குறைந்த மதிப்பீடு மற்றும் வலுவான காலாண்டு முடிவுகள் காரணமாக, இந்திய ஐ.டி., பங்குகள் முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. நீண்டகால நோக்கில் ஐ.டி., துறையில் முதலீடு செய்ய விரும்புவோர், மூன்றாம் காலாண்டு முடிவுகளையும் புதிய ஒப்பந்தங்களின் வரவையும் கவனித்து, முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பது நல்லது என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.