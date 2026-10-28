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தங்கம் வாங்காமல் தள்ளிப்போடும் ஜுவல்லரி நிறுவனங்கள்

தங்கம் வாங்காமல் தள்ளிப்போடும் ஜுவல்லரி நிறுவனங்கள்

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 28, 2026 11:14 PM

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UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 28, 2026 11:14 PM

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த ங்கம் விலை மேலும் இறங்கக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பில், பெரிய ஜு வல்லரி நிறுவனங்கள் தங்கம் வாங்காமல் காத்திருப்பதாக இத்துறையை சார்ந்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தற்போதைய சூழலில் சிறு மற்றும் நடுத்தர ஜு வல்லரி நிறுவனங்களே அதிகளவில் தங்கம் வாங்குகின்றனர். ஒரு வேளை தங்கம் விலை உயர தொடங்கினால், நிறுவனங்கள் மீண்டும் வாங்க தொடங்குவார்கள் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

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