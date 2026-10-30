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இதுவரை செயலிகள் வாயிலாக முதலீட்டாளர்களே நேரடியாக செய்து வந்த அமெரிக்க பங்கு சந்தை முதலீடுகளை, இனி மியூச்சுவல் பண்டு வினியோகஸ்தர்கள் மற்றும் வெல்த் மேனேஜர்கள் தங்களது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்க ‘ஜீபண்ட்ஸ்’ தளம் புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஒரே நாட்டின் சந்தையை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், உலகளாவிய முன்னணி நிறுவனங்களான ‘ஆப்பிள், என்விடியா’ போன்றவற்றில் முதலீடு செய்து போர்ட்போலியோவை பரவலாக்க விரும்புவோர், நிபுணர்களின் வழிகாட்டலுடன் கூடிய இந்த சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என இந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு ‘ஜீபண்ட்ஸ்’ புதிய வசதி
அமெரிக்க பங்குகளில் முதலீடு ‘ஜீபண்ட்ஸ்’ புதிய வசதி
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 10:36 PM
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இதுவரை செயலிகள் வாயிலாக முதலீட்டாளர்களே நேரடியாக செய்து வந்த அமெரிக்க பங்கு சந்தை முதலீடுகளை, இனி மியூச்சுவல் பண்டு வினியோகஸ்தர்கள் மற்றும் வெல்த் மேனேஜர்கள் தங்களது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்க ‘ஜீபண்ட்ஸ்’ தளம் புதிய வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஒரே நாட்டின் சந்தையை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், உலகளாவிய முன்னணி நிறுவனங்களான ‘ஆப்பிள், என்விடியா’ போன்றவற்றில் முதலீடு செய்து போர்ட்போலியோவை பரவலாக்க விரும்புவோர், நிபுணர்களின் வழிகாட்டலுடன் கூடிய இந்த சேவையை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என இந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.