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கேளுங்கள்: மாறி வரும் முதலீட்டு மனநிலையும் காப்பீட்டுக்கான தேவையும்

கேளுங்கள்: மாறி வரும் முதலீட்டு மனநிலையும் காப்பீட்டுக்கான தேவையும்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 01:41 AM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:31 AM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 01:41 AM ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:31 AM

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கேள்வி: இன்றைய நவீன உலகில் உள்ள இளைஞர்கள் சேமிப்பு என்ற ஒற்றை வார்த்தையை கேட்டாலே தலை தெறிக்க ஓடி விடுகின்றனரே ஏன்? ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசியை விற்பனை செய்வது எவ்வாறு? அதற்கு எந்த மாதிரி உத்தி தேவை? காப்பீட்டின் அவசியத்தை இளைய தலைமுறையினருக்கு உணர்த்துவதற்கு ஏஜென்டுகள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பாண்டி அப்பாத்துரை, காப்பீட்டு முகவர், பெருங்காமநல்லுார்

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பதில்: இன்றைய இளைஞர்கள் சேமிப்பிலும் முதலீட்டிலும் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை என்ற எண்ணம் பலரிடமும் உள்ளது. ஆனால், அது முழுமையாக உண்மை அல்ல. அவர்களின் பெற்றோர், தாத்தா, பாட்டி காலத்தில் சம்பாதிப்பது, செலவழிப்பது, சேமிப்பது, முதலீடு செய்வது ஆகியவற்றை பற்றிய அணுகுமுறையும், இன்றைய இளைஞர்களின் அணுகுமுறையும் வேறுபட்டவை என்பதே உண்மை.

இது, ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் காணப்படும் மாற்றம் தான். இப்போது, 80 மற்றும் 90 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கடன் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்றாக கருதினர். அவர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை, அதாவது தற்போது 50 முதல் 70 வயதுக்குள் இருப்பவர்கள், கடனை ஒரு நிதி வசதியாக பயன்படுத்த கற்றுக்கொண்டனர்.

அதற்கு பிறகு வந்த தலைமுறையினர், வேலைவாய்ப்புகள் அதிகமாகவும், சம்பளங்கள் உயர்வாகவும், கடன்கள் எளிதாகவும், கிரெடிட் கார்டு வசதிகள் இன்னும் எளிதாகவும் கிடைத்த காலத்தில் வளர்ந்தவர்கள். வேலை கிடைப்பதும், வேலையை மாற்றுவதும் அல்லது இழப்பதும் வாழ்க்கையின் முடிவல்ல என்ற மனநிலையுடன் அவர்கள் வளர்ந்தனர். இதன் விளைவாக எதிர்கால சேமிப்பின் மீதான ஆர்வம் குறைந்தது. பலருக்கு சொந்த வீடு வாங்குவதன் முக்கியத்துவமே கூட குறைவாகத் தோன்றுகிறது.

அப்படியானால், இந்த தலைமுறையினரிடம் காப்பீட்டை எப்படி விற்பனை செய்வது?

காப்பீட்டின் அடிப்படை தத்துவங்கள் எப்போதும் மாறாதவை. வாழ்க்கையில் நிச்சயமின்மையும், எதிர்பாராத இழப்புகளும் எப்போதும் இருக்கின்றன. கொரோனா தொற்று நோயும் ஊரடங்கும், வேலை இழப்புகளும், உடல்நல பாதிப்புகளும், உயிரிழப்புகளும் பலருக்கு சேமிப்பின் அவசியத்தையும், காப்பீட்டின் முக்கியத்துவத்தையும் புதிய கோணத்தில் உணர்த்தியுள்ளன.

சமீபத்தில் ஈரான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் ஏற்பட்ட போர் சூழ்நிலைகள் உலக பொருளாதாரத்தை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன, நாணய மதிப்புகள் எவ்வாறு மாறுகின்றன, வேலை வாய்ப்புகள் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றன என்பதையும் இளைஞர்கள் பார்த்துள்ளனர்.

உலக நிகழ்வுகளையும் இந்திய சூழலையும் தொடர்ந்து கவனித்து, அவை வாழ்க்கை, உடல்நலம் மற்றும் வருமானத்தை எவ்வாறு பாதிக்கக்கூடும் என்பதை எடுத்துரைப்பது, இன்றைய தலைமுறையிடம் காப்பீட்டை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழியாக இருக்கும்.

ஆயுள் காப்பீட்டை விற்பனை செய்வதில் விடாமுயற்சி, பொறுமை மற்றும் மனம் தளராமல் செயல்படுவது போன்ற பல திறன்கள் தேவை. தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டே இருங்கள். வெற்றி நிச்சயம் கிடைக்கும்.

கேள்வி: வணக்கம் அம்மா, நாங்கள் சமீபத்தில் வாடகை வீடு மாறும் போது, என் எல்.ஐ.சி., பாலிசி (20 ஆண்டுகள்; 10 ஆண்டுகள் கட்டி முடித்துள்ளது)

பாண்டு ஒரிஜினல் தொலைந்து விட்டது. இப்போது என்ன செய்வது? தீர்வு என்ன என்று சொல்லவும்.

க.ராமகிருஷ்ணன், மதுரை

பதில்: உங்கள் காப்பீட்டு நிறுவன கிளை அலுவலகத்தையோ அல்லது முகவரையோ தொடர்பு கொண்டு, நகல் பாலிசி பத்திரத்திற்காக விண்ணப்பிக்கலாம். இது மிகவும் எளிய நடைமுறையாகும். அவர்கள் கேட்கும் ஆவணங்களையும், நடைமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்தால், மாற்று பாலிசி பத்திரத்தை பெற முடியும்.

மேலும், இது உங்களுக்கான ஒரு மின் காப்பீட்டு கணக்கை தொடங்குவதற்கான நல்ல சந்தர்ப்பமாகவும் இருக்கலாம். இது டீமேட் கணக்கை போன்றது. எந்த நிறுவனத்தின் காப்பீட்டு பாலிசிகளையும் இதில் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளலாம். அப்படியானால், இப்போது ஏற்பட்டுள்ள ஆவணம் தொலைவது போன்ற பிரச்னைகள் இனி ஏற்படாது.

மின் காப்பீட்டு கணக்கு குறித்து விரிவாக நான், 'தினமலர்' லாபம் பகுதியில் கடந்த மே மாதம் 11ம் தேதி இதழில் எழுதியிருந்தேன். நீங்கள் அன்றைய நாளிதழின் லாபம் பக்கத்தை படித்து பார்த்தால், மின் காப்பீட்டு கணக்கு தொடங்குவது உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும் தெரிந்துகொள்ள முடியும்.



க.நித்ய கல்யாணி,

கட்டுரையாளர், காப்பீடு குறித்த நிபுணத்துவ எழுத்தாளர் மற்றும் பெருநிறுவன வரலாற்றாசிரியர்.

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