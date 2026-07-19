சரிவில் இருந்து மீளும் சீனாவில் நீண்டகால முதலீட்டு வாய்ப்புகள்
சரிவில் இருந்து மீளும் சீனாவில் நீண்டகால முதலீட்டு வாய்ப்புகள்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 03:04 AM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:49 AM
உலக பொருளாதாரத்தில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக விளங்கும் சீனா, கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக பங்கு சந்தையில் கடுமையான பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அமெரிக்க பங்கு சந்தை குறியீடு கணிசமான வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ள நிலையில், சீனாவின் முதன்மை குறியீடு 5 முதல் 6 சதவீத ஒட்டுமொத்த வருவாயை மட்டுமே வழங்கியுள்ளது.
எனினும், தற்போதைய குறைந்த மதிப்பீடுகள் மற்றும் புதிய பொருளாதார துறைகளின் வளர்ச்சி, நீண்டகால முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு புதிய வாய்ப்பை வழங்கக்கூடும் என்கிறார், 'ஐகுளோபல் ஆல்டர்நேட்' நிறுவனர் சி.கே.சிவராம்.
முக்கிய காரணங்கள்
* அசையா சொத்து துறையின் கடன் நெருக்கடி மக்களின் நுகர்வை குறைத்தது
*பெருந்தொற்று காலத்தில் சீனா மீதான நற்பெயர் பாதிக்கப்பட்டது, வெளிநாட்டு முதலீட்டை தடுத்தது
* அரசு மேற்கொண்ட கடும் கட்டுப்பாடுகள் முதலீட்டாளர் நம்பிக்கையை சிதைத்தன.
மீட்சிக்கான காரணங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மேம்பட்ட செமிகண்டக்டர் துறையில் அமெரிக்காவுடன் போட்டியிடும் நாடுகளில் ஒன்றாக சீனா உள்ளது
* குறுகியகால அரசியல் சுழற்சிகளை தாண்டி, நீண்டகால திட்டமிடலை சீனா முன்னெடுக்கிறது
* மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் மின்கல துறையில் சீனா உலகளாவிய தலைமைத்துவத்தை பெற்றிருப்பது.
கவனிக்க வேண்டியவை
* சீனாவின் உழைக்கும் வயதினர் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவது நீண்டகால சவாலாகும்
*மூலதன கட்டுப்பாடு மற்றும் நிறுவனங்களின் தரவு வெளிப் படைத்தன்மை சிக்கல்கள் நீடிக்கின்றன
* தைவான் தொடர்பான புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக அபாயத்தை உருவாக்குகின்றன
* சீனாவில் முதலீடு செய்வது அதிக அபாயம் கொண்ட செயலாகும். எனவே, தகுதிவாய்ந்த முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் ஒட்டுமொத்த முதலீட்டில் 3 முதல் 7 சதவீதத்தை மட்டும், பரவலாக்கப்பட்ட முதலீட்டு சாதனங்கள் வாயிலாக முதலீடு செய்யலாம்.