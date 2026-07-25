உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
கச்சா எண்ணெய்
போர் பதற்றம் மேலும் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் வினியோகம் பெருமளவில் தடைபடும் என்ற அச்சத்தால் விலை உயர்ந்துள்ளது.
ரூபாய் மதிப்பு
சர்வதேச போர் பதற்றம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்விற்கு மத்தியிலும் ஆர்.பி.ஐ.,தலையீட்டால் ரூபாய் மதிப்பு சரிவிலிருந்து மீண்டுள்ளது.
சந்தை விலை நிலவரம்: கச்சா எண்ணெய் / ரூபாய் மதிப்பு
சந்தை விலை நிலவரம்: கச்சா எண்ணெய் / ரூபாய் மதிப்பு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:24 AM
அ நிறம் | அளவு
கச்சா எண்ணெய்
போர் பதற்றம் மேலும் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் வினியோகம் பெருமளவில் தடைபடும் என்ற அச்சத்தால் விலை உயர்ந்துள்ளது.
ரூபாய் மதிப்பு
சர்வதேச போர் பதற்றம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்விற்கு மத்தியிலும் ஆர்.பி.ஐ.,தலையீட்டால் ரூபாய் மதிப்பு சரிவிலிருந்து மீண்டுள்ளது.