சந்தை விலை நிலவரம்: கச்சா எண்ணெய்/ ரூபாய் மதிப்பு

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கச்சா எண்ணெய்
சர்வதேச போர் பதற்றம் தணியாத போதிலும் கடும் விலை உயர்வுக்கு பின் லாப நோக்கம் கருதி நடந்த வர்த்தகம் மற்றும் வினியோக தடை குறித்த அச்சம் தணிந்ததால் விலை சற்று குறைந்துள்ளது.
ரூபாய் மதிப்பு
உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர் மட்டத்திலும் , டாலர் வலுவாக இருந்த போதிலும் பங்கு சந்தையில் ஏற்பட்ட சாதகமான சூழல் காரணமாக ரூபாயின் மதிப்பு சற்று உயர்ந்துள்ளது.
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:01 AM
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கச்சா எண்ணெய்
சர்வதேச போர் பதற்றம் தணியாத போதிலும் கடும் விலை உயர்வுக்கு பின் லாப நோக்கம் கருதி நடந்த வர்த்தகம் மற்றும் வினியோக தடை குறித்த அச்சம் தணிந்ததால் விலை சற்று குறைந்துள்ளது.
ரூபாய் மதிப்பு
உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர் மட்டத்திலும் , டாலர் வலுவாக இருந்த போதிலும் பங்கு சந்தையில் ஏற்பட்ட சாதகமான சூழல் காரணமாக ரூபாயின் மதிப்பு சற்று உயர்ந்துள்ளது.