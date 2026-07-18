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சந்தை விலை நிலவரம்:கச்சா எண்ணெய்/ரூபாய் மதிப்பு

சந்தை விலை நிலவரம்:கச்சா எண்ணெய்/ரூபாய் மதிப்பு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:30 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:30 AM

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கச்சா எண்ணெய்

சர்வதேச போர் பதற்றத்தால் வினியோகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என்ற கவலையால் கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது.

ரூபாய் மதிப்பு

போர் பதற்றம் , கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்றத்தை தொடர்ந்து 4 நாட்கள் சரிவை சந்தித்த ரூபாய் மதிப்பு ஆர்.பி.ஐ., தலையீட்டால் சற்று மீண்டுள்ளது.

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