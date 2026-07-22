உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
கச்சா எண்ணெய்
சர்வதேச போர் பதற்றம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் வினியோகத்தில் தடை ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் தணியாததால் கச்சா எண்ணெய விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
ரூபாய் மதிப்பு
சர்வதேச சந்தையின் நிச்சயமற்ற சூழலுக்கு இடையே அன்னிய செலாவணியை அதிகரிக்க ஆர்பிஐ., மேற்கொண்ட முன்னெடுப்புகளால் ரூபாயின் மதிப்பு உயர்ந்தது.
சந்தை விலை நிலவரம் : கச்சா எண்ணெய்/ ரூபாய் மதிப்பு
சந்தை விலை நிலவரம் : கச்சா எண்ணெய்/ ரூபாய் மதிப்பு
ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:35 AM
அ நிறம் | அளவு
கச்சா எண்ணெய்
சர்வதேச போர் பதற்றம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் வினியோகத்தில் தடை ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் தணியாததால் கச்சா எண்ணெய விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
ரூபாய் மதிப்பு
சர்வதேச சந்தையின் நிச்சயமற்ற சூழலுக்கு இடையே அன்னிய செலாவணியை அதிகரிக்க ஆர்பிஐ., மேற்கொண்ட முன்னெடுப்புகளால் ரூபாயின் மதிப்பு உயர்ந்தது.