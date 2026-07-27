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கடந்த வார பங்குச்சந்தை வர்த்தகத்தில், 'டாப்-10' நிறுவனங்களில், 9 நிறுவனங்களின் மொத்த சந்தை மதிப்பு 2.74 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் சரிந்துள்ளது.
'டாப் 9' நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்பு ரூ.2.74 லட்சம் கோடி சரிவு
'டாப் 9' நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்பு ரூ.2.74 லட்சம் கோடி சரிவு
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 01:15 AM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:48 AM
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கடந்த வார பங்குச்சந்தை வர்த்தகத்தில், 'டாப்-10' நிறுவனங்களில், 9 நிறுவனங்களின் மொத்த சந்தை மதிப்பு 2.74 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் சரிந்துள்ளது.
இதில், 'ஹெச்.டி.எப்.சி., பேங்க்' அதிகபட்சமாக 1.18 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் சரிவை சந்தித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், 'ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர்' நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட 153 கோடி ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.