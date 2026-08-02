குறையும் அன்னிய முதலீட்டாளர்களின் ஆதிக்கம் 'மோதிலால் ஓஸ்வால்' அறிக்கை
குறையும் அன்னிய முதலீட்டாளர்களின் ஆதிக்கம் 'மோதிலால் ஓஸ்வால்' அறிக்கை
UPDATED : ஆக 02, 2026 02:48 AM
ADDED : ஆக 02, 2026 02:26 AM
இந்திய பங்குச்சந்தையில் அன்னிய முதலீட்டாளர்களின் ஆதிக்கம் குறைந்து, உள்நாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் பிடி வலுவடைந்து வருகிறது. 'மோதிலால் ஓஸ்வால் பைனான்சியல் சர்வீசஸ்' அறிக்கையின்படி, 2026 ஜூன் காலாண்டில், 'நிப்டி 500' நிறுவனங்களில் உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்களின் பங்கு இருப்பு 21 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது.
இவர்கள் தொடர்ச்சியாக 9வது காலாண்டாக தங்களது பங்களிப்பை உயர்த்தியுள்ளனர். அதேநேரத்தில், அன்னிய நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் பங்கு இருப்பு 17 சதவீதம் என்ற புதிய குறைந்தபட்ச அளவுக்கு சரிந்துள்ளது.
முக்கிய காரணங்கள் 1 சீரான எஸ்.ஐ.பி., முதலீடு தொடர்வது
2 எல்.ஐ.சி., போன்ற காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் பிரீமியம், இ.பி.எப்.ஓ., மற்றும் என்.பி.எஸ்., ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் நிலையான நிதி பங்களிப்பு
3 இந்திய குடும்பங்களின் சேமிப்பு, வங்கி வைப்பு தொகையிலிருந்து பங்குச்சந்தை மற்றும் மியூச்சுவல் பண்டு முதலீடுகளை நோக்கி வேகமாக மாறி வருவது.
டி.ஐ.ஐ.,களின் முதலீடு