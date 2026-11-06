ரூ.500 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்த மும்பை பங்கு சந்தை மதிப்பு
ரூ.500 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்த மும்பை பங்கு சந்தை மதிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 12:18 AM
நேற்று ஒரே நாளில் சென்செக்ஸ், நிப்டி ஆகிய சந்தை குறியீடுகள் 2 சதவீதத்துக்கு மேல் உயர்ந்துள்ளன. சென்செக்ஸ் 2,000 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்து, அதிகபட்சமாக 79,470ஐ தொட்டது. மிட்கேப், ஸ்மால்கேப் உள்ளிட்ட பரந்த சந்தை குறியீடுகளும் உயர்ந்துள்ளன.
பி.எஸ்.இ., சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் மொத்த சந்தை மதிப்பு, நேற்று முதல்முறையாக 500 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டிஉள்ளது. அக்டோபர் 29 முதல் நவம்பர் 5 வரையிலான ஆறு வர்த்தக நாட்களில் மட்டும் சந்தை மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 28 லட்சம் கோடி ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.
காரணங்கள்
1 அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி அதிக இடங்களை வென்றுள்ளதால், மேற்காசிய போர் பதற்றம் குறையும் என்ற எதிர்பார்ப்பு
2 சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய்க்கு 95 டாலருக்கு கீழே இறங்கியுள்ளது
3 அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் மீண்டும் இந்திய பங்குகளை வாங்குகின்றனர். நவம்பர் மாதத்தில் மட்டும் 5ம் தேதி வரை 22,693 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ளனர்
4 தேர்தல் முடிவுகளால் அமெரிக்க பங்கு சந்தைகள் ஏற்றம் கண்டது இந்தியாவிலும் பிரதிபலித்துள்ளது
5 அமெரிக்க ஜனநாயக கட்சி, ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பத்துக்கு கட்டுப்பாடுகளை கொண்டுவர ஆதரவாக உள்ளது. இது, ஐ.டி., சேவைகளை வழங்கும் இந்தியாவுக்கு சாதகமானது என்று கருதப்படுகிறது.
பொருளாதாரத்துக்கு சாதகமான சூழல் வலுப்பெறுவதால், பங்கு சந்தையின் ஏற்றப்போக்கு நீடிக்கும். கச்சா எண்ணெய் விலை 10 சதவீதம் குறைந்து, 94 டாலர் அளவுக்கு இறங்கியுள்ளதே சந்தைக்கு பெரும் ஆதரவாக இருந்துள்ளது. அமெரிக்கா-ஈரான் போருக்கு விரைவில் தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் எண்ணெய் விலை சரிந்துள்ளது
- வி.கே.விஜயகுமார்,
- தலைமை முதலீட்டு வியூக வல்லுனர்,
ஜியோஜித் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ்.