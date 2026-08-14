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﻿ மியூச்சுவல் பண்டு சொத்து மதிப்பு ரூ.85.76 லட்சம் கோடியாக உயர்வு

﻿ மியூச்சுவல் பண்டு சொத்து மதிப்பு ரூ.85.76 லட்சம் கோடியாக உயர்வு

UPDATED : ஆக 14, 2026 02:50 AM

ADDED : ஆக 14, 2026 02:23 AM

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UPDATED : ஆக 14, 2026 02:50 AM ADDED : ஆக 14, 2026 02:23 AM

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இந்திய மியூச்சுவல் பண்டு துறையால் நிர்வகிக்கப்படும் மொத்த சொத்து மதிப்பு ஜூலை 31, 2026 நிலவரப்படி, இதுவரை இல்லாத அளவாக 85.76 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்திருப்பது ஆம்பி வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிபரங்கள் வாயிலாக தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மியூச்சுவல் பண்டு துறையில் நிர்வகிக்கப்படும் சொத்து மதிப்பு 15.18 லட்சம் கோடி ரூபாயில் இருந்து 85.76 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது, கிட்டதட்ட 6 மடங்கு வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 35.32 லட்சம் கோடி ரூபாயில் இருந்து 85.76 லட்சம் கோடி ரூபாயாக 3 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

மியூச்சுவல் பண்டு கணக்குகளின் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ஜூலை 31 நிலவரப்படி மொத்த கணக்குகளின் எண்ணிக்கை 28.09 கோடியாக உள்ளதாக ஆம்பி தரவுகள் கூறுகின்றன.

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