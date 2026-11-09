அடுத்த ஆண்டுக்குள் ‘நிப்டி 50’ 28,000 புள்ளிகளை தொட வாய்ப்பு: ‘சிட்டி’ அறிக்கை சுட்டிக்காட்டும் 4 காரணங்கள்
அடுத்த ஆண்டுக்குள் ‘நிப்டி 50’ 28,000 புள்ளிகளை தொட வாய்ப்பு: ‘சிட்டி’ அறிக்கை சுட்டிக்காட்டும் 4 காரணங்கள்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:06 PM
சர்வதேச முதலீட்டு வங்கியான ‘சிட்டி’ இந்திய பங்கு சந்தை குறித்த தனது கணிப்பை உயர்த்தியுள்ளது. அதன்படி, ‘நிப்டி 50’ குறியீட்டின் இலக்கை 26,000 என்ற நிலையில் இருந்து 28,000 புள்ளிகளாக அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல, தனது மதிப்பீட்டு காலக்கெடுவை செப்டம்பர் 2027லிருந்து டிசம்பர் 2027க்கு நீட்டித்துள்ளது.
மேலும், சிறந்த லாப வளர்ச்சி மற்றும் வலுவான நிதிநிலை காரணமாக, ‘பஜாஜ் பைனான்ஸ்’ நிறுவனத்தை தனது விருப்பமான முன்னணி பங்குகள் பட்டியலில் இணைத்துள்ளது. தனது அறிக்கையில் சிட்டி வங்கி மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:
காரணங்கள்
1 உயர்ந்துவரும் மூலப்பொருள் விலைகளுக்கு மத்தியிலும் இந்திய நிறுவனங்களின் இரண்டாம் காலாண்டு முடிவுகள் சிறப்பாக வெளிவந்திருக்கின்றன
2 கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்படும் 10 டாலர் சரிவு, இந்தியாவின் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறையை 0.30 –- 0.40 சதவீதம் வரையிலும், பணவீக்கத்தை 0.50 சதவீதம் வரையிலும் குறைக்க உதவும். இது நிப்டி நிறுவனங்களின் ஒரு பங்குக்கான வருவாயை இரண்டு சதவீதம் வரை உயர்த்தக்கூடும்
3 உலகளாவிய அளவில் ஏ.ஐ., மற்றும் டேட்டா சென்டர் முதலீடுகளில் ஏற்படும் வேக குறைவு, இந்திய சந்தை போன்ற பிற முதலீட்டு தளங்களுக்கு சாதகமாக மாறியுள்ளது
4 எம்.எஸ்.சி.ஐ., எமெர்ஜிங் சந்தை குறியீட்டில், இந்தியாவின் மதிப்பு குறைவாக உள்ள நிலையில், அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் வருகைக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. கடந்த மூன்று வாரங்களில் மட்டும் உள்நாட்டு சந்தையில் கிட்டத்தட்ட 56,368 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான முதலீடுகள் வந்து உள்ளன.