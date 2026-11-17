புதிய உச்சம் தொட்டது 'நிப்டி பேங்க்' 62,800 புள்ளிகள் வரை உயர வாய்ப்பு
புதிய உச்சம் தொட்டது 'நிப்டி பேங்க்' 62,800 புள்ளிகள் வரை உயர வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 01:05 AM
ADDED : நவ 17, 2026 10:22 PM
வங்கி துறை பங்குகளின் ஏற்றத்தால், 'நிப்டி பேங்க்' குறியீடு வரலாற்றில் முதல் முறையாக 62,000 புள்ளிகளை கடந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 28ம் தேதி 53,626 புள்ளிகள் என்ற குறைந்தபட்ச அளவில் இருந்த நிப்டி பேங்க் குறியீடு, கடந்த சில வாரங்களில் கிட்டத்தட்ட 8,500 புள்ளிகளுக்கு மேல் மீண்டுள்ளது.
நேற்று காலை வர்த்தகத்தில் 61,560 புள்ளிகளில் தொடங்கிய இக்குறியீடு, வர்த்தகத்தின் இடையே 62,442 புள்ளிகளை தொட்டது. 'நிப்டி 50' குறியீட்டை விட, வங்கி பங்குகள் சிறப்பாக செயல்பட்டன. வர்த்தக முடிவில் 1.13 சதவீத ஏற்றத்துடன் 62,273 புள்ளிகளுடன் நிறைவடைந்தது.
மீட்சி
கடந்த அக்டோபர் மாத சரிவிலிருந்து, நிப்டி பேங்க் குறியீட்டில் உள்ள அனைத்து வங்கிகளுமே நேற்று ஏற்றம் கண்டுள்ளன. ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கி பங்குகள் 20 சதவீதத்திற்கு மேல் உயர்ந்துள்ளன. 'பஞ்சாப் நேஷனல்' வங்கி 19 சதவீதம், 'பேங்க் ஆப் பரோடா' மற்றும் எஸ்.பி.ஐ., தலா 15 சதவீதம், ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கி 14 சதவீதம் வரை லாபம் ஈட்டியுள்ளன.
இது குறித்து நிபுணர்கள் கூறியதாவது:
நடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில், முன்னணி தனியார் வங்கிகளின் லாபம் 19.80 சதவீதமும்; கடன் வளர்ச்சி 19.60 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது.
வாரா கடன் குறைந்து, சொத்து தரம் சிறப்பாக உள்ளது. வரும் காலங்களில் வங்கிகளின் நிகர வட்டி வரம்பு மேலும் மேம்படும். நிப்டி பேங்க் குறியீட்டின் குறுகிய கால ஆதரவு நிலை, 58,000 - 58,500 புள்ளிகளாக உள்ளது. இது அடுத்தகட்டமாக 62,500 முதல் 62,800 புள்ளிகள் வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.
தனியார் துறையில் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., ஆக்சிஸ், ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கிகளும், சிறிய வங்கிகளில் டி.சி.பி., கரூர் வைஸ்யா, சிட்டி யூனியன் ஆகியவையும் சிறப்பாக செயல்பட வாய்ப்புள்ளது. பொதுத்துறை வங்கிகளில் இந்தியன் வங்கி கவர்ச்சிகரமாக உள்ளது.
இவ்வாறு தெரிவித்து உள்ளனர்.