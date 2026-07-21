மூலதன ஆதாய வரி ரத்து கிடையாது மத்திய அரசு திட்டவட்டம்
மூலதன ஆதாய வரி ரத்து கிடையாது மத்திய அரசு திட்டவட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:49 AM
'நீண்டகால மூலதன ஆதாய வரியை' ரத்து செய்யும் திட்டம் இல்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. கடந்த இரு ஆண்டுகளில் இதன் வாயிலாக அரசுக்கு 2.10 லட்சம் கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
கடந்த 2024-2025ம் நிதி ஆண்டில் 72,249 கோடி ரூபாயாக இருந்த வரி வசூல், 2025-2026ம் நிதி ஆண்டில் 1,29,158 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. தற்போதைய விதிமுறை படி, பங்குகள் மற்றும் மியூச்சுவல் பண்டு லாபத்தில் ஒரு நிதியாண்டில் 1.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் உள்ள தொகைக்கு 12.50 சதவீத வரி விதிக்கப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்த பொருளாதார சூழலை கருத்தில் கொண்டு, பட்ஜெட்டின் போது மட்டுமே இந்த வரி விகிதங்கள் மறுஆய்வு செய்யப்படும் என மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக எழுந்த புகாருக்கு, சிறு, உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான 12.50 சதவீத வரி விகிதமே நடைமுறையில் உள்ளது என்று தெளிவுபடுத்திய அவர், அவசர சட்ட திருத்தத்தின் வாயிலாக வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்திய அரசு கடன் பத்திரங்களில் செய்யும் முதலீடுகளுக்கு மட்டும் சில வரி சலுகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.