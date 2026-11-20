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ADDED : நவ 20, 2026 10:18 PM
அமெரிக்காவின் முன்னணி பங்கு சந்தையான 'நாஸ்டாக்' பங்கு சந்தையையும், 'ஹாங்காங்' சந்தையையும், சந்தை மதிப்பில் பின்னுக்கு தள்ளி என்.எஸ்.இ., உலகின் ஐந்தாவது பெரிய பங்கு சந்தை 'ஆபரேட்டர்' என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது.
காரணங்கள்
1 பங்குகள் மற்றும் மியூச்சுவல் பண்டுகளில் முதலீடு செய்யும் இந்தியர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது
(ஜூன் 2026 நிலவரப்படி, என்.எஸ்.இ.,யில் 13.23 கோடி தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களும், 26.13 கோடி முதலீட்டாளர் கணக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன)
2 இந்திய நிறுவனங்கள் நிதி திரட்ட பங்கு சந்தையை அதிக அளவில் நாடுவது
(2025 - 2026 நிதியாண்டில் மட்டும் என்.எஸ்.இ.யில் 219 ஐ.பி.ஓ.க்கள் பட்டியலிடப்பட்டு, புதிய பட்டியலிடல்களில் உலகளவில் முன்னணி சந்தையாக திகழ்கிறது)
3 முன்பேர வர்த்தகத்தில் என்.எஸ்.இ., வலுவான இடத்தை பிடித்திருப்பது
(2025 - -26 நிதியாண்டில் உலகளவில் வர்த்தகமான பங்கு முன்பேர வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் 51.18 சதவீத பங்கை என்.எஸ்.இ. தன்வசம் வைத்துள்ளது)
4 என்.எஸ்.இ.யின் மொத்த வருமானம் 2023-2024 நிதியாண்டில் இருந்த ரூ.16,352 கோடியிலிருந்து, 2025- - 26 நிதியாண்டில் கிட்டத்தட்ட ரூ.18,713 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.