ஓ.என்.ஜி.சி., நிறுவன பங்கு 21 சதவிகிதம் வரை உயர வாய்ப்பு 'மோதிலால் ஓஸ்வால்' நிறுவனம் கணிப்பு
ஓ.என்.ஜி.சி., நிறுவன பங்கு 21 சதவிகிதம் வரை உயர வாய்ப்பு 'மோதிலால் ஓஸ்வால்' நிறுவனம் கணிப்பு
ADDED : ஆக 08, 2026 02:11 AM
எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியில் சில சவால்கள் தொடர்ந்தாலும், கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பு மற்றும் வலுவான லாபம் காரணமாக, ஓ.என்.ஜி.சி., பங்குகளை வாங்கலாம் என தரகு நிறுவனமான 'மோதிலால் ஓஸ்வால்' பரிந்துரை வழங்கி, அதன் இலக்கு விலையை 290 ரூபாயாக நிர்ணயித்துள்ளது.
தற்போதைய சந்தை விலையில் இருந்து அடுத்த 12 மாதங்களில் இப்பங்கு 21 சதவீதம் வரை உயர வாய்ப்புள்ளது என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மோதிலால் ஓஸ்வால் நிறுவனம் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:
எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி சற்று குறைந்திருந்தாலும், கச்சா எண்ணெய்க்கு எதிர்பார்த்ததை விட அதிக விலை கிடைத்ததால் நிறுவனத்தின் வருவாயும் லாபமும் எதிர்பார்த்ததை விட சிறப்பாக இருந்தது.
மேலும், புதிய எரிவாயு கிணறுகளின் பங்களிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. முதல் காலாண்டில், மொத்த எரிவாயு வருவாயில் அவற்றின் பங்களிப்பு 38 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
'மும்பை ஹை' எண்ணெய் வயலில் இயல்பாக ஏற்படும் உற்பத்தி சரிவை கட்டுப்படுத்தியுள்ளது, வெளிநாட்டு திட்டங்களை மேற்கொள்ளும் 'ஓ.என்.ஜி.சி., விதேஷ்' நிறுவனத்தின் லாபம் அதிகரித்திருப்பதும் நிறுவனத்திற்கு சாதகமான அம்சங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.
ஆனால், ஆந்திர கடலோரத்தில் உள்ள 'கே.ஜி.,-98/2' திட்டத்தில் உள்ள தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் தொடர்வதால் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நடப்பு நிதியாண்டில் மொத்த உற்பத்தி பெரிதாக அதிகரிக்காது என்றும், பெட்ரோ ரசாயன தொழிலில் செயல்படும் துணை நிறுவனமான 'ஓபல்' நஷ்டத்தில் இருப்பதும் சவாலாக உள்ளது.
இருப்பினும், தற்போதைய விலையில் ஓ.என்.ஜி.சி., பங்கு மலிவாக வர்த்தகமாகி வருவதால், நீண்டகால முதலீட்டாளர்கள் பரிசீலிக்கலாம்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டு உள்ளது.