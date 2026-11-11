ரூ.200 கோடி திரட்டியது பாட்னா மாநகராட்சி

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பீஹார் மாநில பாட்னா மாநகராட்சி, உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக நகராட்சி பத்திரங்களை வெளியிட்டு, 199.99 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்டியது. பத்து ஆண்டுகால முதிர்வு கொண்ட இப்பத்திரங்களில், ஆண்டுக்கு 9.20 சதவீத வட்டி வழங்கப்ப டுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த பத்திரங்கள் தேசிய பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க மைல்கல் என்று என்.எஸ்.இ., நிர்வாக இயக்குநர் ஆஷிஷ்குமார் சவுஹான் பாராட்டியுள்ளார்.
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 10:10 PM
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பீஹார் மாநில பாட்னா மாநகராட்சி, உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக நகராட்சி பத்திரங்களை வெளியிட்டு, 199.99 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்டியது. பத்து ஆண்டுகால முதிர்வு கொண்ட இப்பத்திரங்களில், ஆண்டுக்கு 9.20 சதவீத வட்டி வழங்கப்ப டுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த பத்திரங்கள் தேசிய பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இது ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க மைல்கல் என்று என்.எஸ்.இ., நிர்வாக இயக்குநர் ஆஷிஷ்குமார் சவுஹான் பாராட்டியுள்ளார்.