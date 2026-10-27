ச ந்தை போக்கை தீர்மானிக்க போகும் ரிலையன்ஸ் குழும நிறுவனங்கள் நிப்டியில் 14% ; சென்செக்ஸில் 16%: இன்று பட்டியலிடப்படும் ஜியோ பிளாட்பார்ம்
ச ந்தை போக்கை தீர்மானிக்க போகும் ரிலையன்ஸ் குழும நிறுவனங்கள் நிப்டியில் 14% ; சென்செக்ஸில் 16%: இன்று பட்டியலிடப்படும் ஜியோ பிளாட்பார்ம்
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 10:56 PM
‘ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ்’ வருகைக்கு பின், ‘நிப்டி50’ குறியீட்டில் ரிலையன்ஸ் குழும நிறுவனங்களின் சந்தை பங்கு மேலும் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உருவாகி உள்ளது.
பங்கு சந்தையின் பிரதான குறியீடான நிப்டியில், ஏற்கனவே முகேஷ் அம்பானி தலைமையிலான ரிலையன்ஸ் குழும பங்குகளுக்கு 8 சதவீதத்துக்கு மேல் பங்களிப்பு உள்ளது. அதேநேரம், அதானி குழும பங்குகளுக்கு 2 சதவீதம் மட்டுமே பங்களிப்பு உள்ளது.
ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் இணைந்த பின், ரிலையன்ஸ் குழும நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு நிப்டி குறியீட்டில் கிட்டத்தட்ட 13 முதல் 14 சதவீதமாகவும்; சென்செக்ஸ் குறியீட்டில் 15 முதல் 16 சதவீதமாகவும் உயரலாம் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
இதற்கு முன் எந்தவொரு தொழில் குடும்பங்களும் பெஞ்ச்மார்க் குறியீடுகளில் இந்தளவு அதிக பங்களிப்பை கொண்டிருந்ததில்லை. உதாரணமாக, ரிலையன்ஸ் குழும நிறுவன பங்குகளில் 1 சதவீத மாற்றம் இருந்தாலும் கூட, அது சென்செக்ஸ் குறியீட்டில் கிட்டத்தட்ட 100 புள்ளிகளை நகர்த்தக்கூடும்.
பாஸிவ் முதலீடுகள்
பல்வேறு இண்டெக்ஸ் பண்டுகளும், இ.டி.எப்., திட்டங்களும், நிப்டி மற்றும் சென்செக்ஸ் குறியீடுகளை அப்படியே பின்பற்றி முதலீடு செய்கின்றன.
இதுதவிர, ‘இ.பி.எப்.ஓ.,’ நிறுவனமும் நிப்டி மற்றும் சென்செக்ஸ் இ.டி.எப்.,களில் முதலீடு செய்கிறது.
இப்படியான பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் ‘பாஸிவ்’ முதலீடுகளில் இருந்தும் கிட்டத்தட்ட 13 முதல் 15 சதவீதம் ரிலையன்ஸ் குழும நிறுவனங்களில் குவிய வாய்ப்புள்ளது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஜியோ பங்குகள்
ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் நிறுவனம், பட்டியலிடப்பட்ட பின் அதன் சந்தை மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எனினும், அதன் பங்குகள் உடனடியாக சென்செக்ஸ் மற்றும் நிப்டியில் சேர்க்கப்படாது. வரும் 2027ம் ஆண்டில் இரண்டு குறியீடுகளிலும் ஜியோ பங்குகள் நுழையலாம் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.