ரிலையன்ஸ் முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ.3.53 லட்சம் கோடி இழப்பு
ரிலையன்ஸ் முதலீட்டாளர்களுக்கு ரூ.3.53 லட்சம் கோடி இழப்பு
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 03:33 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:20 AM
ந டப்பு 2026ம் ஆண்டு 'ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்' பங்குகள் கிட்டத்தட்ட 20 சதவீதம் சரிந்துள்ளது புள்ளிவிபரங்களில் தெரியவந்துள்ளது. கடந்த ஜனவரி 5ம் தேதி 1,611 ரூபாய் என்ற புதிய உச்சத்தை தொட்ட பங்கு விலை, அதன்பின் 20 சதவீதத்துக்கு மேல் இறங்கிவிட்டது. இதனால், முதலீட்டாளர்களின் செல்வம் கிட்டத்தட்ட 3.53 லட்சம் கோடி ரூபாய் இறங்கியுள்ளது.
காரணங்கள்
* மேற்காசிய போர் சூழலால் பங்கு சந்தையில் ஏற்பட்ட பதற்றம்
* 'ரிலையன்ஸ் ரீடெய்ல்' நிறுவனத்தில் உள்ள மந்தநிலை
* எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தொழிலில் உள்ள நெருக்கடி
* பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு தொழில் பிரிவில் லாப விகிதத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அழுத்தம்
* ஜியோ நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி சிறப்பாக இருந்தாலும் கூட, ஒட்டுமொத்தமாக ரிலையன்ஸின் எல்லா தொழில் பிரிவுகளிலும் வளர்ச்சி வேண்டும் என முதலீட்டாளர்கள் எதிர்பார்ப்பது
* சமீப காலாண்டுகளில் பெரும்பாலான தொழில் பிரிவுகளின் வளர்ச்சி அதிருப்தி அளிப்பதாக இருப்பது.