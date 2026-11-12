ரொக்க பண பரிமாற்றத்துக்கு ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய வழிகாட்டுதல்: ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய வழிகாட்டுதல்
ரொக்க பண பரிமாற்றத்துக்கு ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய வழிகாட்டுதல்: ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய வழிகாட்டுதல்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 10:46 PM
வங்கி கணக்கு இல்லாதவர்கள் மற்றும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் எளிதாக பணம் அனுப்பும் வகையில், உள்நாட்டு பண பரிவர்த்தனைக்கான புதிய வழிகாட்டுதல்களை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது.
வங்கி சேவைகள் முறையாக கிடைக்காதவர்கள், புலம்பெயர்ந்த இடத்தில் கே.ஓய்.சி., ஆவணங்கள் இல்லாத தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பான வங்கி முறை வாயிலாக பணம் அனுப்புவதை எளிதாக்கும் நோக்கில் ரிசர்வ் வங்கி கொண்டு வந்துள்ள இந்த நடைமுறை, உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.
கடந்த 2011ல் வெளியான சுற்றறிக்கை மற்றும் 2024ம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட மறுஆய்வு சுற்றறிக்கையை ஒருங்கிணைத்து இந்த சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள்
வங்கி கணக்கு வைத்துள்ளவர், கணக்கு இல்லாதவருக்கு தனது வங்கி கிளை வாயிலாக ஒருமுறை 10,000 ரூபாய் வரையும் மாதம் அதிகபட்சம் 25,000 ரூபாய் வரையும் பணம் அனுப்பலாம். அதை பெறுபவர், அப்பகுதியில் குறிப்பிட்ட வங்கியின் கிளைக்கு சென்றோ, வங்கி சேவை முகவர் வாயிலாக ஏ.டி.எம்.,மில் இருந்தோ பணத்தை பெறலாம்.
வங்கி கணக்கு இல்லாதவர், வேறு நபரின் வங்கி கணக்கு வாயிலாக, ஒருமுறை 5,000 ரூபாய் வரையும் மாதம் அதிகபட்சம் 25,000 ரூபாய் வரையும் பணம் அனுப்பி, சேவை முகவர்கள் வாயிலாக பயனாளியை இந்த தொகையை பெற செய்யலாம்.
வங்கி கணக்கு இல்லாதவர்கள், ஏதாவது ஒரு வங்கி கிளைக்கு நேரில் சென்று ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு 50,000 ரூபாய் வரை நெப்ட் பரிமாற்றம் வாயிலாக பணம் அனுப்பலாம்.
பணம் பெறும் வங்கி தரப்பில், அதை பணப்பரிமாற்றம் என்பதை காட்டும் பிரத்யேக குறியீடு மற்றும் அனுப்புபவரின் விபரங்கள் ‘நெப்ட்’ தகவலில் இடம்பெற செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.