10 நாட்களில் ரூ.84,291 கோடி: நிதி சேவைகள், தொலைத்தொடர்பு துறை பங்குகளில் ஆர்வம்
10 நாட்களில் ரூ.84,291 கோடி: நிதி சேவைகள், தொலைத்தொடர்பு துறை பங்குகளில் ஆர்வம்
UPDATED : நவ 16, 2026 02:33 AM
ADDED : நவ 15, 2026 10:35 PM
நவம்பர் மாதத்தில் 13ம் தேதி வரையிலான 10 வர்த்தக நாட்களில், அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் 84,291 கோடி ரூபாயை இந்திய பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்துள்ளதாக 'என்.எஸ்.டி.எல்.,' வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் வாயிலாக தெரியவருகிறது.
முந்தைய செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் மொத்தமாக 70,704 கோடி ரூபாய்க்கு பங்குகளை விற்றனர். ஆனால், அதை விட அதிகளவிலான தொகையை நவம்பர் மாதத்தின் முதல் பாதியிலேயே முதலீடு செய்துள்ளனர்.
நிதி சேவைகள், தொலைத்தொடர்பு, கேப்பிட்டல் கூட்ஸ், பார்மா, ஆட்டோமொபைல் ஆகிய துறைகளில் அன்னிய முதலீடுகள் அதிகளவில் வந்துள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின், கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலருக்கு கீழே இறங்கியது. அமெரிக்க கடன் பத்திரங்களிலும் சூடு தணிந்தது. சர்வதேச அளவில் ஏ.ஐ., மற்றும் செமிகண்டக்டர் துறைகளை சேர்ந்த பங்குகள் கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைந்தன.
மறுபக்கம், இந்திய லார்ஜ்கேப் பங்குகளில் அன்னிய முதலீடுகள் தாராளமாக குவிந்தன. இதனால், நவம்பரில் மட்டும் இதுவரை சென்செக்ஸ் குறியீடு 9.58 சதவீதமும், நிப்டி குறியீடு 9.07 சதவீதமும் உயர்ந்துள்ளன.
அமெரிக்க கடன் பத்திர சந்தை சார்ந்த நகர்வுகளே இனி அன்னிய முதலீடுகளின் வரத்தை தீர்மானிக்கும். அமெரிக்க சில்லரை வர்த்தக தரவுகள் வலுவாக இருந்தாலோ, அல்லது பெடரல் ரிசர்வ் வங்கியின் சிக்னல்கள் பாதகமாக இருந்தாலோ, வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பில், கடன் பத்திரங்களின் வருமானம் 5 சதவீதத்துக்கு மேல் நீடிக்கும். இதுதவிர, கச்சா எண்ணெய் விலையும் சந்தை நகர்வுக்கு
முக்கிய காரணியாக இருக்கும்.
- ஹரிசெல்வன் ராதாகிருஷ்ணன்,
நிறுவனர், ஹெச்.எஸ்.டி., வெல்த்