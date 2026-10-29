செலவு விகிதத்தை மறைக்கக்கூடாது பண்டு நிறுவனங்களுக்கு செபி உத்தரவு
செலவு விகிதத்தை மறைக்கக்கூடாது பண்டு நிறுவனங்களுக்கு செபி உத்தரவு
UPDATED : அக் 30, 2026 03:06 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:11 PM
மியூச்சுவல் பண்டு முதலீடுகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும், முதலீட்டாளர்களின் செலவை குறைக்கவும் செபி ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது.
வரும் நவம்பர் 1ம் தேதி முதல், மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்களின் டிஜிட்டல் தளங்களில் 'டைரக்ட்' திட்டங்களை முதலீட்டாளர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் முதன்மையாக அதை குறிப்பிட்டு, முதலீட்டு தேர்வை ஏற்படுத்தி வைக்க வேண்டியது அவசியம் என தெரிவித்துள்ளது.
அதுமட்டுமில்லாமல், நவம்பர் 1ம் தேதி முதல் முதலீட்டாளர்கள் 'ரெகுலர்' திட்டங்களை முதலீட்டிற்காக தேர்ந்தெடுக்கும் போது, டைரக்ட் திட்டங்களைவிட இதில் செலவு விகிதம் அதிகம் என்பதை எச்சரிக்கை செய்தியாக தெளிவாக காண்பிக்க வேண்டும் எனவும் செபி உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இதுபற்றி பேசிய செபி தலைவர் துஹின் காந்தா பாண்டே, அன்னிய முதலீட்டாளர்கள், ஐ.பி.ஓ., விதிமுறைகள் மற்றும் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்ப பயன்பாடு குறித்த செபியின் எதிர்கால திட்டங்களை விளக்கினார். அவர் கூறியதாவது:
1 ஐ.பி.ஓ., மற்றும் எஸ்.எம்.இ., ஐ.பி.ஓ., வரம்புகளின் வாயிலாக நிறுவனங்கள் திரட்டும் நிதியின் பயன்பாட்டை தீவிரமாக கண்காணிக்கும் வழிமுறைகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது
2 அன்னிய முதலீட்டாளர்களின் கே.ஒய்.சி., சரிபார்ப்பை எளிமையாக்கி, அவர்களின் முதலீட்டு அனுமதி நேரத்தை மாத கணக்கிலிருந்து வெறும் ஐந்து வேலை நாட்களாக குறைக்க புதிய டிஜிட்டல் கட்டமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது
3 சந்தையில் தவறான தகவல்களை பரப்பும் சமூக வலைதள பக்கங்களை கண்டறிந்து நீக்க செபி முயற்சிக்கிறது. இதுவரை நீக்கப்பட்ட 2.20 லட்சம் போலி சமூக வலைதள பதிவுகளில் 40 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவற்றை செபியின் 'சுதர்சன்' ஏ.ஐ., அடையாளம் கண்டுள்ளது
4 மியூச்சுவல் பண்டுகளின் அனைத்து சந்தை போட்டியாளர்களின் தவறான விளம்பரங்கள் ஏ.ஐ., தளம் வாயிலாக கண்காணிக்கப்படும்.