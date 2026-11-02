அன்னிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கு எல்.டி.சி.ஜி., வரியை நீக்க செபி பரிந்துரை
அன்னிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கு எல்.டி.சி.ஜி., வரியை நீக்க செபி பரிந்துரை
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 10:25 PM
பங்கு சந்தையில் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை அதிகரிக்கும் வகையில், அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை விற்பனை செய்து பெறும் நீண்டகால லாபத்திற்கு விதிக்கப்படும் வரியை முழுமையாக நீக்க வேண்டும் என செபி, மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அதன்படி, தற்போது, ஓராண்டுக்கு மேல் வைத்திருந்து விற்பனை செய்யப்படும் பங்குகள் வாயிலாக கிடைக்கும் லாபத்திற்கு, 12.50 சதவீத வரி விதிக்கப்படுகிறது. இந்த வரியை நீக்கினால், இந்திய பங்கு சந்தையில் அன்னிய முதலீடுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக செபி கருதுகிறது.
மேலும், உள்நாட்டு மியூச்சுவல் பண்டு முதலீட்டாளர்களுக்கும் வரிச்சலுகை வழங்க செபி பரிந்துரைத்துள்ளது. அதாவது, ஒரு மியூச்சுவல் பண்டு திட்டத்தில் ஓராண்டுக்கு மேல் முதலீடு செய்துள்ளவர்கள், அந்த பணத்தை வேறொரு திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும்போது வரி விதிக்க கூடாது என செபி பரிந்துரைத்துள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
இந்திய பங்கு சந்தையில் முதலீட்டு செலவுகள் அதிகமாக இருப்பதால், வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை ஈர்ப்பதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. இதை குறைத்து, இந்திய சந்தையில் முதலீடுகளை அதிகரிப்பதே செபியின் நோக்கம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலீடுகள் வருமா?
செபியின் பரிந்துரை குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ‘ஜே.எம்., பைனான்சியல்’ நிறுவனம், நீண்டகால மூலதன ஆதாய வரியை குறைப்பது அன்னிய முதலீட்டாளர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என கூறியுள்ளது. எனினும், வரிக்குறைப்பு மட்டுமே முதலீடுகளை அதிகரிக்காது என்றும், இந்திய நிறுவனங்களின் லாப வளர்ச்சி, பங்குகளின் விலை மற்றும் ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவையும் முக்கியம் என்று தெரிவித்துள்ளது.
நீண்டகால மூலதன ஆதாய வரியை நீக்கினால், அன்னிய முதலீட்டாளர்களின் ஆண்டு வருவாய் 2.20 சதவீதம் அதிகரிக்கலாம். சாதகமான சூழலில், வரும் 2027 – 28ம் நிதியாண்டில் கூடுதலாக 28,500 கோடி ரூபாய் முதல் 47,500 கோடி ரூபாய் வரை முதலீடு வர வாய்ப்புள்ளதாகவும் மதிப்பிட்டுள்ளது.
எல்.டி.சி.ஜி., வருவாய்: ரூ.1.29 லட்சம் கோடி
பங்குகளை நீண்டகால முதலீட்டுக்கு பிறகு விற்பனை செய்வதன் வாயிலாக கிடைக்கும் லாபத்திற்கான வரியாக, கடந்த 2024 – 25ம் நிதியாண்டில் மத்திய அரசுக்கு 1.29 லட்சம் கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
இது, 2026 – 27ம் நிதியாண்டின் மொத்த வரி வருவாய் இலக்கில் 2.90 சதவீதமாகும்.
இதே நிதியாண்டில், நிதி பற்றாக்குறையை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 4.30 சதவீதமாக கட்டுப்படுத்த அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. எனவே, வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளுடன், அரசுக்கு ஏற்படும் வருவாய் இழப்பையும் கணக்கில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது.