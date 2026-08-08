டெலிவரி வர்த்தகத்துக்கு 'ஓகே' இன்ட்ராடே வர்த்தகத்துக்கு 'நோ' சுட்டிக்காட்டிய செபியின் ஆண்டறிக்கை
டெலிவரி வர்த்தகத்துக்கு 'ஓகே' இன்ட்ராடே வர்த்தகத்துக்கு 'நோ' சுட்டிக்காட்டிய செபியின் ஆண்டறிக்கை
UPDATED : ஆக 08, 2026 02:34 AM
ADDED : ஆக 08, 2026 02:15 AM
இந்திய பங்கு சந்தையில் குறுகிய கால ஊக மற்றும் இன்ட்ராடே வர்த்தகத்தை விட நீண்ட கால முதலீடுகளின் மீது முதலீட்டாளர்களின் கவனம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், இதன் காரணமாக 2025 - 2026ம் நிதியாண்டில் பங்கு சந்தையின் தரம் உயர்ந்துள்ளதாகவும் செபி ஆண்டறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
டெலிவரி வர்த்தகம் 'என்.சி.எல்., ஐ.சி.சி.எல்.,' தரவுகளின்படி, டெலிவரி பங்குகளின் எண்ணிக்கை விகிதம் 23.60 சதவீதத்திலிருந்து 29.30 சதவீதமாகவும், பண மதிப்பு 24.40 சதவீதத்திலிருந்து 27.40 சதவீதமாகவும் உயர்ந்துள்ளது. தங்கம், வெள்ளி முதலீடுகளால் கேஷ் மார்க்கெட் வர்த்தகம் 6.80 சதவீதம் குறைந்து 280 லட்சம் கோடி ரூபாயாக மாறிய போதிலும், பங்குகளை வாங்கி வைக்கும் போக்கு அதிகரித்து டிமேட் கணக்குகள் 22.50 கோடியாக உயர்ந்துள்ளன.
கடும் கட்டுப்பாடு ஒப்பந்த அளவு உயர்வு, காலாவதி நாள் முறைப்படுத்தல், முன்பண கட்டணம் மற்றும் பங்கு பரிவர்த்தனை வரி உயர்வு போன்ற செபியின் நடவடிக்கைகளால் முன்பேர சந்தை விருப்ப ஒப்பந்தங்கள் 51.50 சதவீதம் சரிந்தன. வாராந்திர வர்த்தகத்திற்கு ஒரே ஒரு முதன்மை குறியீடு என்ற விதியால் என்.எஸ்.இ., இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்களில் 'நிப்டி 50' பங்களிப்பு 93.10 சதவீதம் ஆக உயர்ந்த வேளையில் 'பேங்க் நிப்டி' பங்களிப்பு 34.80 சதவீதத்திலிருந்து 6 சதவீதம் ஆக குறைந்துள்ளது.
உ ள்நாட்டு முதலீடு அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் 1.80 லட்சம் கோடி ரூபாய் பங்கை விற்று வெளியேறிய போதிலும், உள்நாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் 8.50 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை முதலீடு செய்துள்ளனர். மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்கள் மட்டும் எஸ்.ஐ.பி., வாயிலாக 6.40 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ததன் விளைவாக என்.எஸ்.இ.,யில் உள்நாட்டு நிறுவனங்களின் பங்கு உரிமை வரலாற்றில் இல்லாத அளவாக 17 சதவீதம் ஆக உயர்ந்துள்ளது. அதே நேரத்தில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் பங்கு உரிமை 15.80 சதவீதம் ஆக குறைந்துள்ளது.
இவ்வாறு அந்த ஆண்டறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.