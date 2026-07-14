ஊழியர்கள், குடும்பத்தினருக்கு செபியின் புதிய கட்டுப்பாடுகள்
ஊழியர்கள், குடும்பத்தினருக்கு செபியின் புதிய கட்டுப்பாடுகள்
ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:23 AM
ஊழியர்களின் வெளிப்படைத்தன்மை, நிர்வாக திறன் மற்றும் ஒழுங்குமுறை தரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கு, 'தனிப்பட்ட ஆதாயம் தரும் செயல்பாடுகளை தவிர்ப்பது' தொடர்பான புதிய கட்டுப்பாடுகளை செபி அறிவித்துள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள்
* ஓய்வுபெறும் அல்லது ராஜினாமா செய்யும் ஊழியர்கள், அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு செபி தொடர்பான எந்த வழக்கிலும் ஆஜராக கூடாது
* ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர், பணிக்காலத்தில் பங்குகள் மற்றும் ஈக்விட்டி, கமாடிட்டி டெரிவேட்டிவ்களில் புதிய முதலீடுகள் செய்ய தடை
* ஒரு நிறுவனத்தில் ஊழியர் மற்றும் குடும்பத்தினரின் முதலீடு 20 லட்சம் ரூபாயை தாண்டினாலோ அல்லது மொத்த முதலீட்டில் 5 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருந்தாலோ, அந்த நிறுவனம் தொடர்பான முடிவுகளில் இருந்து விலக வேண்டும்
* அசையா சொத்துகள், கடன்கள், குடும்ப உறுப்பினர் விவரங்கள் மற்றும் நிதி பரிவர்த்தனைகளை செபியிடம் கட்டாயம் தெரிவிக்க வேண்டும்
* ஒரே நபரிடமிருந்து 50,000 ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட பரிசு பெற்றால், அதுகுறித்து செபியிடம் கட்டாயமாக தெரிவிக்க வேண்டும்.