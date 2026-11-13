கச்சா எண்ணெய் விலையால் சென்செக்ஸ், நிப்டி சரிவு

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சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய் மீண்டும் 95 டாலரை தாண்டியுள்ளது. சவுதி அரேபியாவின் எரிசக்தி உட்கட்டமைப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால், நேற்று பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 97 டாலர் வரை உயர்ந்தது. இதனால், சென்செக்ஸ் 318 புள்ளிகள் சரிவிலும், நிப்டி 155 புள்ளிகள் சரிவிலும் முடிவடைந்தன.
பங்குகள் சரிவு
கச்சா எண்ணெய் விலை உயருவதால் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த நிறுவனங்களுக்கு செலவு அதிகரித்து, லாப வரம்பை பாதிக்கிறது. எனவே, நேற்று எண்ணெய் நிறுவனங்கள், ஏர்லைன், பெயின்ட் மற்றும் டயர் நிறுவனங்களின் பங்குகள் சரிந்தன.
குறிப்பாக, ‘பாரத் பெட்ரோலியம், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம், இண்டிகோ, ஏசியன்பெயின் ட்ஸ், கன்சாய் நெரோலக், சியட், அப்போலோ டயர்ஸ்’ ஆகிய பங்குகள் இறக்கம் கண்டன.
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:10 PM
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சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பீப்பாய் மீண்டும் 95 டாலரை தாண்டியுள்ளது. சவுதி அரேபியாவின் எரிசக்தி உட்கட்டமைப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால், நேற்று பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை 97 டாலர் வரை உயர்ந்தது. இதனால், சென்செக்ஸ் 318 புள்ளிகள் சரிவிலும், நிப்டி 155 புள்ளிகள் சரிவிலும் முடிவடைந்தன.
பங்குகள் சரிவு
கச்சா எண்ணெய் விலை உயருவதால் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த நிறுவனங்களுக்கு செலவு அதிகரித்து, லாப வரம்பை பாதிக்கிறது. எனவே, நேற்று எண்ணெய் நிறுவனங்கள், ஏர்லைன், பெயின்ட் மற்றும் டயர் நிறுவனங்களின் பங்குகள் சரிந்தன.
குறிப்பாக, ‘பாரத் பெட்ரோலியம், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம், இண்டிகோ, ஏசியன்பெயின் ட்ஸ், கன்சாய் நெரோலக், சியட், அப்போலோ டயர்ஸ்’ ஆகிய பங்குகள் இறக்கம் கண்டன.