2 நாட்களில் 1,200 புள்ளிகள் எகிறிய சென்செக்ஸ் நிப்டி மீண்டும் 23,000 புள்ளிகளை தாண்டியது: தீபாவளி உற்சாகத்தில் பங்கு சந்தை
2 நாட்களில் 1,200 புள்ளிகள் எகிறிய சென்செக்ஸ் நிப்டி மீண்டும் 23,000 புள்ளிகளை தாண்டியது: தீபாவளி உற்சாகத்தில் பங்கு சந்தை
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 10:32 PM
மேற்காசிய போர் பதற்றம், கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரலுக்கு 117 டாலரை தாண்டியிருப்பது மற்றும் அமெரிக்க வட்டி விகித நிச்சயமற்ற தன்மை போன்ற அசாதாரணமான சூழல் நிலவினாலும், இந்திய பங்கு சந்தை ஏற்றத்துடன் நகர்வதாக தெரிகிறது.
நேற்றைய முன்தினம் சென்செக்ஸ் 905 புள்ளிகள் உயர்ந்ததை தொடர்ந்து, நேற்றும் 308 புள்ளிகள் உயர்ந்து 74,459 என்ற நிலையிலும், நிப்டி 116 புள்ளிகள் உயர்ந்து 23,053 என்ற புள்ளியையும் தொட்டது. இரண்டே வர்த்தக தினங்களில் சென்செக்ஸ் 1,213 புள்ளிகள் வரை உயர்ந்துள்ளது.
முக்கிய காரணங்கள்
* உற்பத்தி செலவுகள் அதிகரித்திருந்த போதிலும், இந்திய நிறுவனங்களின் இரண்டாம் காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகள் மிக வலுவாக இருப்பது
* சர்வதேச ஆய்வு நிறுவனமான 'ஜெப்ரீஸ்' ஆய்வு செய்த 105 நிறுவனங்களில் 56 சதவீத நிறுவனங்கள் எதிர்பார்ப்பை விட சிறந்த நிதிநிலை முடிவுகளை வெளியிட்டிருப்பது
* 2026 - -27ம் நிதியாண்டிற்கான எம்.பி.சி.ஐ., இந்திய நிறுவனங்களின் லாப வளர்ச்சி கணிப்பு 15 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பது
* சர்வதேச சந்தைகளில் ஏ.ஐ., சார்ந்த பங்குகளின் விலை சரிவை கண்டுள்ளதால், உலகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் மீண்டும் பாரம்பரிய இந்திய ஐ.டி., சேவை நிறுவன பங்குகளை நோக்கி திரும்பியுள்ளது
* 'நிப்டி ஐ.டி.,' குறியீடு 14.80 சதவீதம் உயர்ந்து, கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கான மிக சிறந்த மாதாந்திர வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருப்பது.
23,175
நிப்டி- தடை நிலை
22,650
நிப்டி ஆதரவு நிலை