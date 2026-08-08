எஸ் .ஐ.எப்., மினி தொடர்-5 எது உண்மை; எது கட்டுக்கதை?
எஸ் .ஐ.எப்., மினி தொடர்-5 எது உண்மை; எது கட்டுக்கதை?
UPDATED : ஆக 08, 2026 02:22 AM
ADDED : ஆக 08, 2026 02:14 AM
எஸ்.ஐ.எப்., திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், அது என்ன செய்யும், என்ன செய்யாது என்பதை புரிந்து கொள்வது அவசியம்.
மியூச்சுவல் பண்டுக்கு மாற்றாகாது
எஸ்.ஐ.எப்., என்பது மியூச்சுவல் பண்டுகளுக்கு மாற்றாக கொண்டு வரப்பட்டது அல்ல; அது ஒரு கூடுதல் சேர்க்கை மட்டுமே. உங்கள் முதன்மை ஈக்விட்டி மற்றும் கடன் முதலீடுகள் நன்கு நிர்வகிக்கப்படும் மியூச்சுவல் பண்டுகளிலேயே தொடர வேண்டும். மியூச்சுவல் பண்டுகளில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு எஸ்.ஐ.எப். ஒரு காரணமல்ல.
உத்தரவாத வருமான திட்டம் அல்ல
இதில் நிலையான வருமானமோ, முதலீட்டிற்கு பாதுகாப்போ அல்லது நிச்சயமாக கிடைக்கும் பே - அவுட் தொகையோ கிடையாது. இதிலும், சந்தை அபாயம் உள்ளது. பண்டு மேனேஜரின் கணிப்புகள் தவறினால், இதிலுள்ள 'ஷார்ட் புக்' முதலீட்டிலும் இழப்பு ஏற்படலாம். எனவே, இதையும் ஒரு மியூச்சுவல் பண்டு திட்டமாகவே கருதி அணுக வேண்டும்.
' மல்டி-பேக்கர்' லாபம் தராது
எஸ்.ஐ.எப்., திட்டத்தின் வாயிலாக 30 முதல் 40 சதவீதம் வரை பிரமாண்ட லாபம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்தால், அந்த எதிர்பார்ப்பை உடனே மாற்றி கொள்ள வேண்டும். இவை குறைந்த அபாயத்தில் மிதமான லாபத்தை வழங்கும் வகையிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளன. அதிகபட்ச லாபத்தை விட, ஆபத்தை கட்டுப்படுத்தி நிலையான வருவாய் தருவதே இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.
அனைத்து முதலீட்டாளர்களுக்கும் கட்டாயமில்லை
இது அனைவருக்கும் ஏற்றது அல்ல. தனிநபரின் முதலீட்டு இலக்குகள், அபாயத்தை தாங்கும் திறன் மற்றும் போர்ட்போலியோ முதிர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்தே இதில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். இன்னும் தங்கள் அடிப்படை மியூச்சுவல் பண்டு போர்ட்போலியோவை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு எஸ்.ஐ.எப்., ஏற்றதல்ல. ஏற்கனவே தெளிவான இலக்குகள் வைத்து முதலீடு செய்து வருபவர்கள், அதை மேலும் மேம்படுத்த மட்டுமே இது உதவும்.
அபாயமே இல்லாத முதலீடு அல்ல
எந்தவொரு முதலீடும் ஆபத்து இல்லாதது அல்ல. எஸ்.ஐ.எப்., திட்டத்தின் வெற்றி அதன் பண்டு மேனேஜரின் திறமையை பொறுத்தே அமையும். பண்டு மேனேஜரின் தரம், திட்டமிட்ட உத்தியை ஒழுங்குடன் செயல்படுத்துதல் மற்றும் செயலாக்க திறன் ஆகியவையே இதன் முடிவுகளை தீர்மானிக்கும்.
(தொடரும்...)