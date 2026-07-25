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﻿ மியூச்சுவல் பண்டு பாணியில் இனி கடன் பத்திரங்களிலும் எஸ்.ஐ.பி., முதலீடு

﻿ மியூச்சுவல் பண்டு பாணியில் இனி கடன் பத்திரங்களிலும் எஸ்.ஐ.பி., முதலீடு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:13 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:13 AM

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பங்குகள் மற்றும் மியூச்சுவல் பண்டுகளை தொடர்ந்து, இந்தியாவில் கடன் பத்திரங்களில் எஸ்.ஐ.பி., முறையில் முதலீடு செய்யும் முறை அறிமுகமாகிஉள்ளது.

செபியின் சீர்திருத்தங்களால் கடன் பத்திர சந்தையில் சிறு முதலீட்டாளர் செய்த வர்த்தகத்தின் எண்ணிக்கை 2024 - 2025ம் நிதியாண்டில், 11 லட்சத்தில் இருந்து 2025 - 2026ம் நிதியாண்டில், 29 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளதாக புள்ளி விபரங்கள் கூறுகின்றன.

இந்நிலையில், இந்தியாவில் கார்ப்பரேட் கடன் பத்திரங்களில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்ய, 'பாண்டு எஸ்.ஐ.பி.,' வசதியை 'இந்தியா பாண்ட்ஸ்' மற்றும் 'கிரிப் இன்வெஸ்ட்' போன்ற செபி பதிவு பெற்ற தளங்கள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.

உயர் வருவாய் உத்தி: 'ஏ' முதல் 'பிபிபி+' வரையிலான பத்திரங்களில் பணத்தை பிரித்து முதலீடு செய்வதன் வாயிலாக 10 - 12 சதவீதம் வரை வட்டி பெறலாம்.

மிதமான வருவாய் உத்தி: 'ஏஏஏ' முதல் 'ஏஏ' வரையிலான உயர்தர பத்திரங்களில் முதலீடு செய்து 7.50 - 9.50 சதவீதம் வரை வட்டி பெறலாம்.

இந்தியாவில் ஒரு நிலையான தொகையை தவறாமல் முதலீடு செய்யும் எண்ணம், செல்வத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு முக்கிய அம்சமாக மாறியுள்ளது.

நிலையான மாதாந்திர வட்டி

'டெப்ட் மியூச்சுவல் பண்டுகளில்' யூனிட்டுகள் மட்டுமே வழங்கப்படும் நிலையில், பாண்டு எஸ்.ஐ.பி., முறையில் கடன் பத்திரங்கள் நேரடியாக டிமேட் கணக்கில் சேமிக்கப்படும். இதனால், வட்டி மற்றும் முதிர்வு விபரங்களை நேரடியாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.
சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களின் போது நிலையான மாதாந்திர வட்டி வருவாய் பெற, பாண்டு எஸ்.ஐ.பி., நல்ல மாற்றாகும். கடன் பத்திரங்களை முதிர்வுக்கு முன்பே விற்க வசதிகள் இருப்பதால் பண புழக்கமும் எளிதாக இருக்கும். ரிஸ்கை குறைக்க விரும்பும் முதலீட்டாளர்கள் உயர்தர பாண்டு எஸ்.ஐ.பி., திட்டங்களை பரிசீலிக்கலாம் என, நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.



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