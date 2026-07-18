வங்கி, ஐ.டி., பங்குகள் கை கொடுத்ததால் பங்கு சந்தைகள் கணிசமான உயர்வு
வங்கி, ஐ.டி., பங்குகள் கை கொடுத்ததால் பங்கு சந்தைகள் கணிசமான உயர்வு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:26 AM
நிறுவனங்களின் ஜூன் காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகள் மீதான நம்பிக்கை மற்றும் வங்கி, தகவல் தொழில்நுட்ப துறை பங்குகளுக்கு கிடைத்த வலுவான ஆதரவால், இந்திய பங்குச்சந்தைகள் நேற்று குறிப்பிடத்தக்க ஏற்றத்துடன் நிறைவடைந்தன. சென்செக்ஸ் 965 புள்ளிகள் உயர்ந்து 78,151 புள்ளிகளிலும், நிப்டி 261 புள்ளிகள் அதிகரித்து 24,334 புள்ளிகளிலும் முடிவடைந்தன.
ஏற்றத்துக்கு காரணங்கள்
* 'ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், டி.சி.எஸ்., டெக் மஹிந்திரா, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்கி, கோட்டக் மஹிந்திரா' வங்கி உள்ளிட்ட பங்குகள் உயர்ந்தது
* ஜூன் காலாண்டில் நிறுவனங்களின் நிதிநிலை முடிவுகள் சாதகமாக அமையும் என்ற சந்தை எதிர்பார்ப்பு
* அதிக மதிப்பீட்டில் உள்ள மிட்கேப், ஸ்மால் கேப் பங்குகளில் இருந்து லார்ஜ் கேப் பங்குகளுக்கு முதலீட்டு சுழற்சி ஏற்பட்டது
* வங்கி மற்றும் ஐ.டி., துறை குறியீடுகளின் ஏற்றம் முக்கிய குறியீடுகளுக்கு கூடுதல் ஆதரவாக அமைந்தது
வெளிநாட்டு சந்தைகள் பலவீனமாக இருந்தபோதிலும், உள்நாட்டு முதலீட்டு வரத்து சந்தையின் எழுச்சியை தக்க வைத்தது.