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கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் முதல் நடப்பாண்டின் நவம்பர் வரையிலான காலங்களில், இந்திய பங்கு சந்தைகளில் அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 3 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேலான மதிப்பில் பங்குகளை விற்பனை செய்துள்ளனர்.
அதேவேளையில், உள்நாட்டு மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்கள் சாதனை அளவாக, 5.60 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேலான மதிப்பில் முதலீடு செய்திருப்பது தரவுகளில் தெரியவந்துள்ளது.
அன்னிய முதலீடுகளை மட்டுமே சார்ந்திருந்த காலம் போய், இன்று இந்திய முதலீட்டாளர்களின் சேமிப்பே பங்கு சந்தையின் போக்கையும் வளர்ச்சியையும் தீர்மானிக்கும் முதன்மை சக்தியாக மாறியுள்ளதை இது உணர்த்துகிறது.
அன்னிய முதலீட்டை விஞ்சிய உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்களின் பலம்
அன்னிய முதலீட்டை விஞ்சிய உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்களின் பலம்
UPDATED : நவ 06, 2026 01:25 AM
ADDED : நவ 05, 2026 10:24 PM
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கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் முதல் நடப்பாண்டின் நவம்பர் வரையிலான காலங்களில், இந்திய பங்கு சந்தைகளில் அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 3 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேலான மதிப்பில் பங்குகளை விற்பனை செய்துள்ளனர்.
அதேவேளையில், உள்நாட்டு மியூச்சுவல் பண்டு நிறுவனங்கள் சாதனை அளவாக, 5.60 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேலான மதிப்பில் முதலீடு செய்திருப்பது தரவுகளில் தெரியவந்துள்ளது.
அன்னிய முதலீடுகளை மட்டுமே சார்ந்திருந்த காலம் போய், இன்று இந்திய முதலீட்டாளர்களின் சேமிப்பே பங்கு சந்தையின் போக்கையும் வளர்ச்சியையும் தீர்மானிக்கும் முதன்மை சக்தியாக மாறியுள்ளதை இது உணர்த்துகிறது.