என்.டி.பி., ‘மஹாராஜா’ பத்திரங்களில் வட்டி வருமானத்துக்கு வரி விலக்கு
என்.டி.பி., ‘மஹாராஜா’ பத்திரங்களில் வட்டி வருமானத்துக்கு வரி விலக்கு
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 10:26 PM
எ ன்.டி.பி., வங்கி வெளியிடும் ‘மஹாராஜா’ பத்திரங்களில் கிடைக்கும் வட்டி வருமானத்துக்கு வரி விலக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக, மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
‘பிரிக்ஸ்’ நாடுகளால் தொடங்கப்பட்ட என்.டி.பி., எனும், ‘நியூ டெவல்ப்மென்ட் பேங்க்’ இந்தியாவில் மஹாராஜா பத்திரங்களை வெளியிட்டு, ஐந்து ஆண்டுகாலத்தில் கிட்டத்தட்ட 25,000 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்ட இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. மத்திய அரசு மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் ஆதரவுடன் இப்பத்திரங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.
அன்னிய செலாவணி மாறுதல்களால் ஏற்படும் இடர்களை குறைத்து, இந்திய மூலதன சந்தையை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் என்.டி.பி., வங்கி, உள்நாட்டு நாணய மதிப்பில் பத்திரங்களை வெளியிடுகிறது.
இதில் இருந்து கிடைக்கும் நிதியை இந்தியாவில் உட்கட்டமைப்பு, பசுமை திட்டங்கள் மற்றும் சமூக மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்காகவும், இதர நிறுவன தேவைகளுக்காகவும் பயன்படுத்த என்.டி.பி., வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது.
மஹாராஜா பத்திரங்கள்
மஹாராஜா பத்திரங்கள் என்பவை இந்தியாவிலேயே வெளியிடப்படும் ரூபாய் மதிப்பிலான பத்திரங்கள் ஆகும். இவை உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு வெளியிடப்படும்.
இந்தியாவில் செயல்படும் சர்வதேச நிதி நிறுவனங்களால் இப்பத்திரங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன. இந்தியாவில் முதல்முறையாக, 2014ம் ஆண்டில் உலக வங்கியின் அங்கமான ‘ஐ.எப்.சி.,’ நிறுவனம் மஹாராஜா பத்திரங்களை வெளியிட்டது.
‘மசாலா’ பத்திரங்களை விட மஹாராஜா பத்திரங்கள் மாறுபட்டவை. இரண்டுமே ரூபாய் மதிப்பில் வெளியிடப்பட்டாலும், மசாலா பத்திரங்கள் வெளிநாட்டு சந்தைகளிலும்; மஹாராஜா பத்திரங்கள் உள்நாட்டு சந்தையிலும் வெளியிடப்படுகின்றன.
வரி விலக்கு
என்.டி.பி., வங்கி வெளியிடும் மஹாராஜா பத்திரங்கள் வாயிலாக கிடைக்கும் வட்டி வருமானத்துக்கு, டி.டி.எஸ்., வரியில் இருந்து முழு விலக்கு அளித்துள்ளதாக, மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
இதன்படி, 2026 – 27ம் நிதியாண்டுக்கும், அடுத்தடுத்த வரி ஆண்டுகளுக்கும் இந்திய முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் வரி விலக்கு சலுகை கிடைக்கும். இப்பத்திரங்களில் முதலீட்டை ஊக்குவிப்பதற்காக வரி விலக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.