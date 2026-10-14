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சந்தையை விஞ்சிய ஜவுளி பங்குகள் ஒரே மாதத்தில் 36 சதவீதம் லாபம்: தீவிர ஆர்வம் காட்டும் முதலீட்டாளர்கள்

சந்தையை விஞ்சிய ஜவுளி பங்குகள் ஒரே மாதத்தில் 36 சதவீதம் லாபம்: தீவிர ஆர்வம் காட்டும் முதலீட்டாளர்கள்

UPDATED : அக் 15, 2026 02:37 AM

ADDED : அக் 14, 2026 10:32 PM

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UPDATED : அக் 15, 2026 02:37 AM ADDED : அக் 14, 2026 10:32 PM

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ஜ வுளி துறை பங்குகள், நேற்றை ய வர்த்தகத்தில் உயர்வுடன் வர்த்தகமாகின. குறிப்பாக இந்தோ கவுன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், கோகல்தாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், பி.டி.எஸ்., பிலாடெக்ஸ் இந்தியா மற்றும் பேர்ல் குளோபல் இந்தியா உள்ளிட்ட முன்னணி ஜவுளி பங்குகள் மூன்று முதல் 6 சதவீதம் வரை லாபத்தை பதிவு செய்தன.

குறிப்பாக, கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் பேர்ல் குளோபல் இந்தியா, இந்தோ கவுன்ட் மற்றும் பிலாடெக்ஸ் பங்குகள் 10 முதல் 36 சதவீதம் வரை உயர்ந்து சந்தை குறியீட்டை விஞ்சியுள்ளன.

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முக்கிய காரணங்கள்



1 அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய சந்தைகளில் ஜவுளி பொருட்களுக்கான தேவை சீராக அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, உலகளாவிய சிறு விற்பனையாளர்கள் தங்களது உற்பத்தி மற்றும் கொள்முதல் தேவைகளை சீனாவுக்கு மாற்றாக இந்தியாவை நோக்கி திருப்புவது உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு பெரிய வரமாக அமைந்துள்ளது.

2 சர்வதேச சந்தைகளில் கடற்படை மற்றும் போக்குவரத்து செலவுகள் ஓரளவு சீராகியுள்ளதால், உலகளாவிய நிறுவனங்களிடம் பழைய சரக்கு இருப்பு குறைந்துள்ளதாலும் புதிய ஆர்டர்கள் குவிந்து வருவது ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு ஊக்கமளித்துள்ளது.

விலை உயர்ந்த ஜவுளி பங்குகள் - டாப் 5


பங்கின் பெயர் சந்தை விலை (ரூ.)
பிலாடெக்ஸ் இந்தியா 112 (5.13 %)
இந்தோ கவுன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 465 (3.84 %)
பி.டி.எஸ்., 342 (3.28 %)
கோகல்தாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் 699 (3.21 %)
பேர்ல் குளோபல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 1,303 (1.17 %)
ஆதாரம்: என்.எஸ்.இ.,
* 14.10.2026 நிலவரப்படி



தரகு நிறுவனங்களின் பார்வை


மோதிலால் ஓஸ்வால்: ஜவுளி துறைக்கான ஒட்டுமொத்த தேவை நடப்பு நிதியாண்டில் இருமடங்கு வளர்ச்சியடையும். குறிப்பாக, கோகல்தாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், பேர்ல் குளோபல், இந்தோ கவுன்ட் போன்ற நிறுவனங்கள் மீது சாதகமான பார்வை, போட்டி திறனை மேலும் அதிகரிக்கலாம்.
ஜே.எம்., பைனான்சியல்: உலகளாவிய ஜவுளி வாடிக்கையாளர்கள் இந்தியாவை தங்கள் முக்கிய கொள்முதல் மையமாக மாற்றி வருவதால், வரவிருக்கும் காலாண்டுகளில் ஏற்றுமதி வருவாய் மேலும் வலுவடையகூடும்.



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தாக்கம்


உலகளாவிய வர்த்தக சூழல்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் ஜவுளி துறைக்கு சாதகமாக மாறினாலும், பருத்தி விலை மாற்றம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் போன்ற காரணிகள் அவ்வப்போது இத்துறையின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.



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