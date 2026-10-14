சந்தையை விஞ்சிய ஜவுளி பங்குகள் ஒரே மாதத்தில் 36 சதவீதம் லாபம்: தீவிர ஆர்வம் காட்டும் முதலீட்டாளர்கள்
சந்தையை விஞ்சிய ஜவுளி பங்குகள் ஒரே மாதத்தில் 36 சதவீதம் லாபம்: தீவிர ஆர்வம் காட்டும் முதலீட்டாளர்கள்
UPDATED : அக் 15, 2026 02:37 AM
ADDED : அக் 14, 2026 10:32 PM
ஜ வுளி துறை பங்குகள், நேற்றை ய வர்த்தகத்தில் உயர்வுடன் வர்த்தகமாகின. குறிப்பாக இந்தோ கவுன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், கோகல்தாஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், பி.டி.எஸ்., பிலாடெக்ஸ் இந்தியா மற்றும் பேர்ல் குளோபல் இந்தியா உள்ளிட்ட முன்னணி ஜவுளி பங்குகள் மூன்று முதல் 6 சதவீதம் வரை லாபத்தை பதிவு செய்தன.
குறிப்பாக, கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் பேர்ல் குளோபல் இந்தியா, இந்தோ கவுன்ட் மற்றும் பிலாடெக்ஸ் பங்குகள் 10 முதல் 36 சதவீதம் வரை உயர்ந்து சந்தை குறியீட்டை விஞ்சியுள்ளன.
முக்கிய காரணங்கள்
1 அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய சந்தைகளில் ஜவுளி பொருட்களுக்கான தேவை சீராக அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, உலகளாவிய சிறு விற்பனையாளர்கள் தங்களது உற்பத்தி மற்றும் கொள்முதல் தேவைகளை சீனாவுக்கு மாற்றாக இந்தியாவை நோக்கி திருப்புவது உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு பெரிய வரமாக அமைந்துள்ளது.
2 சர்வதேச சந்தைகளில் கடற்படை மற்றும் போக்குவரத்து செலவுகள் ஓரளவு சீராகியுள்ளதால், உலகளாவிய நிறுவனங்களிடம் பழைய சரக்கு இருப்பு குறைந்துள்ளதாலும் புதிய ஆர்டர்கள் குவிந்து வருவது ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு ஊக்கமளித்துள்ளது.