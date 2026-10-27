மூலதன ஆதாய வரி சந்தை அமைதியாக இருந்தது ஏன்?

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ADDED : அக் 27, 2026 10:56 PM
இந்திய பங்கு சந்தையில், அன்னிய முதலீட்டாளர்களின் தொடர் பங்கு விற்பனையை தவிர்க்கும் நோக்கில், எல்.டி.சி.ஜி., எனப்படும் நீண்டகால மூலதன ஆதாய வரியை குறைப்பது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு 2027–28 மத்திய பட்ஜெட்டில் வெளியாகலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், இதுபற்றிய செய்திக்கு ரியாக் ஷன் கொடுக்காமல் சந்தை அமைதியாகவே இருந்தது . இதுகுறித்து சந்தை நிபுணர் ரெஜி தாமஸ் கூறியதாவது:
நீண்டகால மூலதன ஆதாய வரி தொடர்பான விவாதங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன என்றும், இது தொடர்பான கருத்துகள் வரவிருக்கும் மத்திய பட்ஜெட்டில் பரிசீலிக்கப்படலாம் என்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்திருக்கிறார். இதனால், அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் சிறு முதலீட்டாளர்களின் கவனம் சந்தையின் பக்கம் திரும்பியிருப்பதாக தெரிந்தாலும், இது அதிகாரப்பூர்வமான கொள்கை முடிவாக மாறவில்லை என்பதால், சந்தை உடனடியாக பிரதிபலிக்கவில்லை.
ஏற்றத்துக்கு வாய்ப்பு
ஆண்டின் நடுவில் வரியை மாற்றினால் வரி கணக்கீடுகளில் குழப்பங்கள் ஏற்படும். எனவே, நிதியாண்டின் இடையே இந்த மாற்றத்தை அரசு செய்யாது. ஒருவேளை சலுகை அறிவிக்கப்பட்டாலும், அது வரவிருக்கும் மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டு, அடுத்த நிதியாண்டிலிருந்தே அமலுக்கு வரலாம். அப்போது சந்தையில் இதன் தாக்கம் நிச்சயம் இருக்கும்.
வரி மாற்றங்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் வரும் வரை, ஊகங்களின் அடிப்படையில் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்காமல், உங்களது நீண்டகால நிதி இலக்குகளுக்கு ஏற்ப போர்ட்போலியோவை சீராக பராமரிப்பதே நல்லது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.