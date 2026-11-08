இந்த வார தங்கம், வெள்ளி விலை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய காரணிகள்
இந்த வார தங்கம், வெள்ளி விலை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய காரணிகள்
UPDATED : நவ 09, 2026 02:32 AM
ADDED : நவ 08, 2026 08:06 PM
கடந்த வாரத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறிப்பிடத்தக்க ஏற்றத்தை சந்தித்த நிலையில், எம்.சி.எக்ஸ்., கமாடிட்டி சந்தையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பியூச்சர் ஒப்பந்த விலை வலுவான வாராந்திர லாபத்தை பதிவு செய்துள்ளன.
எனினும், வரும் வாரத்தில் அமெரிக்க - ஈரான் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள், உலகளாவிய பணவீக்க தரவுகள் மற்றும் வட்டி விகித நகர்வுகள் தெரிய வரவுள்ள நிலையில், இவற்றின் விலை போக் கை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணியாக அவை அமையும் என நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர்.
கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய காரணிகள்
1 இந்தியா, அமெரிக்கா, சீனா, ஜெர்மனி மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் பணவீக்கம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்த புதிய புள்ளிவிபரங்கள் வெளியாக உள்ளன. இவை, மத்திய வங்கிகளின் வட்டி விகித முடிவுகளை பாதிக்கலாம்
2 அமெரிக்க தரப்பிலிருந்து ஈரானின் மீது நடத்தப்பட்ட வான்வழி தாக்குதல்கள் மற்றும் மறுபுறம் பேச்சுவார்த்தை முயற்சிகள் என புவிசார் அரசியல் நிச்சயமற்ற தன்மைகள் நிலவுவதால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை நாடும் சூழல் தொடர்கிறது
3 அமெரிக்க பெடரல் வங்கியின் வட்டி குறைப்பு குறித்த எதிர்கால கணிப்புகள் மற்றும் அதிகாரிகளின் கருத்துகள் சந்தையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.