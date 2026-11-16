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கோவையைச் சேர்ந்த ‘பிரிக்கால்’ நிறுவனத்தின் புரமோட்டர்களுக்கு, ‘பிரிக்கால் ஆட்டோடெக்’ நிறுவனத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த 38.51 சதவீத பங்குகளையும், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ‘வார்பர்க் பின்கஸ்’ நிறுவனத்திடம் விற்பதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனினும், இந்த ஒப்பந்தத்தை முதலீட்டாளர்கள் விரும்பவில்லை என்பதால், நேற்று வர்த்தகத்தில் பிரிக்கால் பங்கு விலை 20 சதவீதம் வீழ்ச்சி அடைந்து 598 ரூபாயை தொட்டது. எனினும், வர்த்தக முடிவில் லேசாக முன்னேறி 615 ரூபாய்க்கு நிலைபெற்றது.
UPDATED : நவ 17, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 16, 2026 10:10 PM
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கோவையைச் சேர்ந்த ‘பிரிக்கால்’ நிறுவனத்தின் புரமோட்டர்களுக்கு, ‘பிரிக்கால் ஆட்டோடெக்’ நிறுவனத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த 38.51 சதவீத பங்குகளையும், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ‘வார்பர்க் பின்கஸ்’ நிறுவனத்திடம் விற்பதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எனினும், இந்த ஒப்பந்தத்தை முதலீட்டாளர்கள் விரும்பவில்லை என்பதால், நேற்று வர்த்தகத்தில் பிரிக்கால் பங்கு விலை 20 சதவீதம் வீழ்ச்சி அடைந்து 598 ரூபாயை தொட்டது. எனினும், வர்த்தக முடிவில் லேசாக முன்னேறி 615 ரூபாய்க்கு நிலைபெற்றது.