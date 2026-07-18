முதலீடுகள் ஏராளம், எது நமக்கானது? வழிகாட்ட சென்னையில் கருத்தரங்கம்!
முதலீடுகள் ஏராளம், எது நமக்கானது? வழிகாட்ட சென்னையில் கருத்தரங்கம்!
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 03:33 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:22 AM
தமிழகத்தில் நிதி மேலாண்மை பற்றிய விழிப்புணர்வை அனைவரிடமும் கொண்டு செல்லும் நோக்கில் 'மேஜிக் 20 தமிழ்' நிறுவனம் 'மேஜிக் மனி டி.என்.சம்மிட்' கருத்தரங்கை வரும் ஆகஸ்ட் 1ம் தேதி சென்னையில் நடத்த உள்ளது.
ஒரு முதலீட்டாளர் எந்த பாதையில் செல்ல வேண்டும்; எதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை வழங்கவே இந்த கருத்தரங்கம்.
வரும் ஆகஸ்ட் 1ம் தேதி ஹில்டன் ஹோட்டலில் நடைபெற உள்ள நிகழ்வில், மும்பை போன்ற நகரங்களில் உள்ள முன்னணி முதலீட்டு நிபுணர்கள், நிதி நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாகிகள், சந்தை வல்லுநர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு உரையாற்ற உள்ளனர். இதில், முதலீட்டாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் நிஜமான சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் குறித்து விவாதிக்கப்படும்.
'360 ஒன் அசெட்' நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி ராகவ் ஐயங்கார், ஐதாட் நிறுவனர் ஷியாம் சேகர், ஆதித்யா பிர்லா சன் லைப் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி பாலசுப்ரமணியன், ஹெச்.டி.எப்.சி., பென்ஷன் பண்டின் தலைமை செயல் அதிகாரி ஸ்ரீராம் ஐயர்.
கோயம்புத்துார் கேபிட்டல் இயக்குநர் டாக்டர் எஸ்.கார்த்திகேயன், இந்தியா ஐ.என்.எஸ்., நிறுவன நிர்வாக இயக்குநர் விஜய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, சின்சியர் சிண்டிகேஷன் நிறுவன சி.இ.ஓ., சிவராமகிருஷ்ணன், அடிசியா டெலவப்பர்ஸ் நிறுவன சி.இ.ஓ., மணிகண்டன், சந்தை நிபுணர் நாகப்பன், காம்ட்ரெண்ட்ஸ் நிறுவன சி.இ.ஓ., ஞானசேகர.ன்
பீகான் ஆல்பா நிறுவனர் ரெஜி தாமஸ், பஜாஜ் ஆல்டர்னேட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவன சி.இ.ஓ., லக்ஷ்மி ஐயர் உள்ளிட்டோர் சிறப்புரையாற்றுகின்றனர்.
இந்த கருத்தரங்கின் வாயிலாக பங்குச்சந்தை, மியூச்சுவல் பண்டு, உலக பொருளாதாரம், நீண்டகால முதலீடு, செல்வ மேலாண்மை உள்ளிட்ட பல முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து நேரடியாக முன்னணி நிபுணர்களிடமிருந்து அறிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
இந்நிகழ்வில் கலந்துகொள்வதற்கு பதிவு செய்ய QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்
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