‘பங்கு பரிவர்த்தனை வரி உயர்வால் வர்த்தகர்கள் ரிஸ்க் எடுக்கின்றனர்’
‘பங்கு பரிவர்த்தனை வரி உயர்வால் வர்த்தகர்கள் ரிஸ்க் எடுக்கின்றனர்’
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:11 PM
‘எப் அண்டு ஓ’ வர்த்தகத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட பங்கு பரிவர்த்தனை வரி உயர்வு மற்றும் இதர நடவடிக்கைகளால், வர்த்தகர்கள் அதிக ரிஸ்க் எடுப்பதாக ‘ஜீரோதா’ நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் நிதின் காமத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுபற்றி அவர் ‘சமூகவலை’ தள பதிவில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
ஜீரோதாவில் பியூச்சர்ஸ் வர்த்தகம் செய்யும் வர்த்தகர்களில் 50 சதவீதத்தினரும், ஆப்ஷன் விற்பவர்களில் 40 சதவீதத்தினரும், ஆப்ஷன் வாங்குவோரில் 10 சதவீதத்தினரும் மட்டுமே லாபம் ஈட்டுகின்றனர். ஆப்ஷன் வாங்கும்போது, அதிகபட்சமாக செலுத்திய பிரீமிய தொகையை மட்டுமே இழக்கக்கூடும்.
ஆனால், தொடர்ச்சியாக ஆப்ஷன்களை வாங்கும்போது, காலப்போக்கில் டிரேடர்கள் அதிக தொகையை இழக்கின்றனர். இது ஒரு ஒப்பீடு மட்டுமே தவிர, பியூச்சர்ஸ் வர்த்தகமோ, ஆப்ஷன் விற்பனையோ குறைந்த ரிஸ்க் கொண்டவை என அர்த்தமல்ல.
இவ்வாறு தெரிவித்து உள்ளார்.