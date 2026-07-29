வேதாந்தா அலுமினியம் பங்கு 35% உயர வாய்ப்பு: ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., டைரக்ட் கணிப்பு
வேதாந்தா அலுமினியம் பங்கு 35% உயர வாய்ப்பு: ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., டைரக்ட் கணிப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 01:15 AM
உற்பத்தி திறன் விரிவாக்கம், செலவு கட்டுப்பாடு, மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட தயாரிப்புகளின் பங்கு அதிகரிப்பு மற்றும் வலுவான பணப்புழக்கம் ஆகியவை, 'வேதாந்தா அலுமினியம்' நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் என்று, 'ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., டைரக்ட்' தெரிவித்துள்ளது.
வேதாந்தா அலுமினியம் நிறுவனத்தின் தற்போதைய மதிப்பீடு, அதன் எதிர்கால வளர்ச்சி திறனை முழுமையாக பிரதிபலிக்கவில்லை என்றும் உலோக துறையில் இந்நிறுவன பங்கு சிறந்த முதலீட்டு வாய்ப்பாக இருக்கும் எனவும் கூறியுள்ளது.
எனவே, இந்நிறுவனத்தின் பங்கு ஒன்று, 600 ரூபாய் வரை செல்ல வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்நிறுவனம் ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
வளர்ச்சிக்கான காரணங்கள்
* இந்நிறுவனம் முதன்மை அலுமினிய உற்பத்தியாளராக, 29 லட்சம் டன் ஆண்டு உற்பத்தித் திறன் மற்றும் 40 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான உள்நாட்டு சந்தை பங்கை கொண்டுள்ளது
* இந்தியாவின் அலுமினிய தேவை, 2025ல், 56 லட்சம் டன்னிலிருந்து 2030ல், 80 லட்சம் டன்னாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையின் வளர்ச்சியே முக்கிய காரணமாகும்
* பால்கோ ஆலையில் திறன் விரிவாக்கத்தால், 2028க்குள் மொத்த உருக்கு உற்பத்தி திறன், 30 லட்சம் டன்னாக உயரும்
* மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தயாரிப்புகளின் பங்கை, 71 சதவீதத்திலிருந்து 90 சதவீதமாக உயர்த்துவதால் வருவாயும், லாப விகிதமும் மேம்படும்
* அலுமினா சுத்திகரிப்பு ஆலை விரிவாக்கம் மற்றும் சொந்த சுரங்கங்கள் வாயிலாக உற்பத்தி செலவு குறைந்து, டன் ஒன்றுக்கான எபிட்டா 2026ல் 1,180 அமெரிக்க டாலரிலிருந்து 2028ல் 1,620 அமெரிக்க டாலராக உயரக்கூடும்.
* 2027ம் நிதியாண்டில் இருந்து வருடத்துக்கு கிட்டதட்ட 30,000 கோடி ரூபாய் செயல்பாட்டு பணப்புழக்கம் கிடைக்கும்; 2028க்குள் நிகர கடன், 10,000 கோடி ரூபாய்க்கும் கீழ் குறையும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.