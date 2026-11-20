அரசு மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்துக்கு கூடுதலாக என்ன பாதுகாப்பு பெறலாம்?
அரசு மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்துக்கு கூடுதலாக என்ன பாதுகாப்பு பெறலாம்?
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:14 PM
தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியர்களுக்கான புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சிகிச்சைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட வைரஸ் காய்ச்சல், நிமோனியா அல்லது வழக்கமான மருத்துவ சிகிச்சை போன்ற அறுவை சிகிச்சை அல்லாத பொதுவான உள்நோயாளி சிகிச்சைகளுக்கு கூடுதல் நிதி பாதுகாப்பையோ அல்லது காப்பீட்டு வசதியையோ ஓய்வூதியர்கள் பெறுவதற்கு வழிகாட்டுங்களேன்.
– எம்.டி.ராஜேந்திரன்
தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியர்களுக்கான புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் (டி.என்.என்.ஹெச்.ஐ.எஸ்.,) 2,992 வகையான சிகிச்சைகளுக்கும் அறுவை சிகிச்சைகளுக்கும் பாதுகாப்பு உள்ளது. பொதுவான சிகிச்சைகளுக்கு ஐந்தாண்டு காலத்தில் 7.5 லட்சம் ரூபாய் வரையும், குறிப்பிட்ட 46 சிகிச்சைகளுக்கு 12 லட்சம் ரூபாய் வரையும் பாதுகாப்பு உண்டு. ஏற்கனவே இருக்கும் நோய்களுக்கு காத்திருப்பு காலமின்றி பாதுகாப்பு கிடைப்பது மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கியமான பலன்.
ஆனால், எல்லா மருத் துவ செலவுகளையும் இத்திட்டம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிகிச்சைகளுக்கு கட்டண வரம்புகள் உண்டு. அவற்றை மீறும் செலவை நீங்களே ஏற்க வேண்டியிருக்கலாம். பட்டியலில் இல்லாத சிகிச்சைகள், வழக்கமான புறநோயாளி ஆலோசனை, மருந்து செலவுகள் ஆகியவற்றுக்கு பொதுவாக பாதுகாப்பு இல்லை.
நீங்கள் குறிப்பிட்ட வைரஸ் காய்ச்சல், நிமோனியா போன்ற நோய்களுக்கு சில நேரங்களில் மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டியிருக்கும். குறிப்பிட்ட சிகிச்சை, பட்டியலில் உள்ளதா, அதன் நிபந்தனைகள் என்ன என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும்.
அரசின் மற்றொரு வசதி
டி.என்.என்.ஹெச்.ஐ. எஸ்.,யில் சேர்க்கப்படாத சிகிச்சைகளுக்கு தமிழ்நாடு மருத்துவ உதவி விதிகளின் கீழ் மருத்துவ செலவை திரும்ப பெற வாய்ப்பு உள்ளதாக அறிகிறேன். இதை 2026ம் ஆண்டுக்கான திட்ட வழிகாட்டுதல்களே குறிப்பிடுகின்றன.
அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் உள்ளன. தனியார் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பெற வேண்டியிருந்தால், குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கும் செலவு வரம்புகளுக்கும் உட்பட்டு செலவை திரும்ப பெறலாம். அரசு மருத்துவமனையில் அதே சிகிச்சைக்கு ஆகக்கூடிய செலவின் அடிப்படையில் தொகை கட்டுப்படுத்தப்படலாம்.
இது காப்பீட்டு கிளைம் அல்ல; அரசின் மருத்துவ உதவி விதிகளின் கீழான செலவு ஈடு. இதற்கான விண்ணப்பத்தை ஓய்வூதியம் வழங்கும் அதிகாரி வழியாக குறைதீர்ப்பு அதிகாரியான மாவட்ட மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இணை இயக்குநருக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
தகுதி, ஆவணங்கள், நடைமுறை ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். செலவிட்ட முழு தொகையும் திரும்ப கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டாம்.
தனியாக மருத்துவ காப்பீடு
இந்த வசதிகள் போதவில்லை என்றால், பொதுவான உள்நோயாளி சிகிச்சைகளுக்கு பாதுகாப்பு தரும் தனிநபர் மருத்துவ காப்பீட்டை பரிசீலிக்கலாம். ஆனால் புதிய பாலிசி கிடைப்பதும் அதன் பிரீமியமும் உங்கள் வயது, உடல்நிலை ஆகியவற்றை பொறுத்தது.
ஏற்கனவே உள்ள நோய்களுக்கான காத்திருப்பு காலம், இணை செலுத்துதல், அறை வாடகை வரம்பு, விலக்குகள் ஆகியவற்றையும் கவனியுங்கள். சில நிறுவனங்கள் விண்ணப்பத்தை நிராகரிக்கலாம்; ஏற்றாலும் கூடுதல் பிரீமியம் அல்லது நிபந்தனைகளை விதிக்கலாம்.
மருத்துவமனையில் அனுமதித்து அளிக்கப்படும் காய்ச்சல், நிமோனியா போன்ற நோய்களுக்கான சிகிச்சைகளும் பாலிசி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு பாதுகாக்கப்படலாம்.
புறநோயாளி செலவுகளுக்கு?
மருத்துவரை சந்திப்பது, பரிசோதனை, மருந்துகள் போன்ற வழக்கமான புறநோயாளி செலவுகள் பல மருத்துவ காப்பீட்டு பாலிசிகளில் சேர்க்கப்படுவதில்லை. சிலவற்றில் கூடுதல் பிரீமியம் செலுத்தி இதற்கான பாதுகாப்பை பெறலாம். உதாரணமாக ‘கேர் கிளாசிக்’ பாலிசியில் விருப்ப புறநோயாளி பாதுகாப்பு உள்ளது. ‘ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., லொம்பார்டின் பீபிட்’ திட்டத்தில் மருத்துவ ஆலோசனை, மருந்துகள், பரிசோதனை, பிசியோதெரபி ஆகியவற்றுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. ‘நிவா பூபா அஸ்பயர்’ பாலிசியில் ‘வெல்கன்சல்ட்’, ‘ஆதித்ய பிர்லா ஆக்டிவ் யுவா’ பாலிசியில் ‘ஓ.பி.டி., வாலட்’ வசதிகள் உள்ளன.
இவை தனியான புறநோயாளி பாலிசிகள் அல்ல; குறிப்பிட்ட அடிப்படை மருத்துவ காப்பீட்டுடன் இணைந்த வசதிகள். வயது தகுதி, செலவு வரம்புகளை சரிபாருங்கள். குறிப்பாக சில திட்டங்களில் புதியதாக சேர அதிகபட்ச வயது 65 மட்டுமே.
கூடுதல் பிரீமியத்துக்கு கிடைக்கும் பலன் எவ்வளவு, அதே தொகையை சொந்த பணத்தில் மருத்துவ ஆலோசனைக்கும் மருந்துகளுக்கும் செலவிடுவது சிறந்ததா, இவற்றையும் கணக்கிட்டு பாருங்கள்.
உங்கள் முதன்மை தேவை, டி.என்.என்.ஹெச்.ஐ.எஸ்.,யில் கிடைக்காத உள்நோயாளி சிகிச்சைகளுக்கான பாதுகாப்பு. முதலில் அரசின் செலவு ஈட்டு வாய்ப்புகளை விசாரியுங்கள். பின்னர் அந்த இடைவெளியை நிரப்பும் தனிநபர் மருத்துவ காப்பீட்டை தேர்ந்தெடுங்கள். புறநோயாளி பாதுகாப்பை அதன் பிறகு பரிசீலிக்கலாம்.