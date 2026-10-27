‘தனியார் வங்கி, பார்மா பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்’
‘தனியார் வங்கி, பார்மா பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம்’
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 11:06 PM
ந டப்பு ஆண்டில் மட்டும் இதுவரை நிப்டி குறியீடு கிட்டத்தட்ட 13 சதவீதம் சரிந்துள்ளது. சமீபத்தில் ஏற்பட்ட சந்தை சரிவு, நடுத்தர கால மற்றும் நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு முதலீட்டு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி உள்ளதாக ‘கோட்டக் நியோ’ நிறுவனத்தின் ஈக்விட்டி ஆராய்ச்சி பிரிவு தலைவர் ஸ்ரீகாந்த் சவுஹான் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது:
தற்போதைய நிலையில் புதிதாக முதலீடு செய்பவர்கள், அடுத்த 6 மாதம் முதல் 12 மாதகாலத்தில் லாபத்தை எதிர்பார்க்கலாம்.
நீண்டகால அடிப்படையில் முதலீட்டாளர்கள் லார்ஜ்கேப் பங்குகளுடன் சேர்த்து, நல்ல தரமான மிட்கேப் மற்றும் ஸ்மால்கேப் பங்குகளையும் தேர்ந்தெடுத்து முதலீடு செய்யலாம்.
தனியார் வங்கிகள், பாதுகாப்பு, பார்மா (சி.டி.எம்.ஓ.,) ஆகிய துறைகள் முதலீட்டுக்கு சாதகமாக உள்ளன. இன்சூரன்ஸ், மருத்துவமனைகள், கமாடிட்டீஸ் ஆகிய துறைகளில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.