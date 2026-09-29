நாட்டில் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு; ஆனாலும், சந்தை ஏன் இப்படி போகுது?
நாட்டில் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு; ஆனாலும், சந்தை ஏன் இப்படி போகுது?
ADDED : செப் 29, 2026 01:54 AM
நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி, வரி வருவாய், ஜி.எஸ்.டி., வசூல், நிறுவனங்களின் நிதிநிலை என உள்நாட்டு காரணிகள் வலுவாக இருந்தபோதும் பங்கு சந்தை மட்டும் ஏன் கடுமையாக சரிகிறது என்ற கேள்வி முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. நேற்று ஒருநாளில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 17 லட்சம் கோடி ரூபாய் இழப்பை முதலீட்டாளர்கள் சந்தித்துள்ளனர்.
இதற்கான காரணங்கள் என்ன? வரும் நாட்களில் பங்கு சந்தைகளின் போக்கு எப்படி இருக்கும்? என்பது பற்றி பொருளாதார விமர்சகர் நாகப்பனிடம் கேட்டபோது, அவர் தெரிவித்ததாவது:
கடந்த 2020 முதல் 2024 வரை சந்தைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்த நிலையில், நிறுவனங்களின் எதிர்கால லாப வளர்ச்சி ஏற்கனவே பங்கு விலைகளில் பிரதிபலித்துவிட்டது. தற்போது அந்த எதிர்பார்ப்புகளில் மாற்றம் ஏற்படுவதால், பங்குகளின் மதிப்பீட்டில் திருத்தம் நடைபெறுகிறது.
அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் இந்திய சந்தையில் இருந்து பணத்தை வெளியேற்றி வருகின்றனர். அமெரிக்க அரசு பத்திரங்களில் கவர்ச்சிகரமான வருவாய் கிடைப்பதால், வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் முதலீடு செய்வதைவிட அமெரிக்க சந்தையில் முதலீடு செய்வதில் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. இதனுடன், கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலருக்கு மேல் சென்றதும், இந்திய சந்தைக்கு கூடுதல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தால் பணவீக்கம், ரூபாய் மதிப்பு மற்றும் நிறுவனங்களின் செலவுகளிலும் தாக்கம் ஏற்படலாம்.
இந்திய பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கு தரகு கட்டணம், எஸ்.டி.டி., சந்தை கட்டணங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு செலவுகள் இருப்பதால், முதலீட்டாளர்கள் இவற்றையும் தாண்டி வருமானம் ஈட்ட வேண்டியுள்ளது.
எனினும், பங்கு விலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவு அனைத்தும் நிறுவனங்களின் அடிப்படை செயல்பாடுகள் பலவீனமடைந்ததன் விளைவு அல்ல. குறிப்பாக, சில முன்னணி நிறுவனங்களின் பங்கு விலைகள் அவற்றின் லாப சரிவைவிட அதிகமாக குறைந்துள்ளன. எனவே, நீண்டகால அடிப்படையில் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை, லாப வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து முதலீடு செய்வது அவசியம். நிப்டியின் மதிப்பீடும் முந்தைய உச்ச நிலைகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்துள்ளது.
சந்தை மீண்டும் வலுப்பெற, அன்னிய முதலீடு திரும்புவது, கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவது மற்றும் உலகளாவிய வட்டி விகித சூழல் சாதகமாக மாறுவது முக்கியம். நிப்டி 22,300 புள்ளிகளை முக்கிய ஆதரவாக தக்கவைத்தால், சரிவுக்கு பிறகு மீட்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, நீண்டகால முதலீட்டாளர்களுக்கு தற்போதைய சரிவு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளதாக பார்க்கலாம். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
'கடந்த 2020 முதல் 2024 வரை சந்தைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்த நிலையில், நிறுவனங்களின் எதிர்கால லாப வளர்ச்சியும் பங்கு விலைகளில் முன்கூட்டியே பிரதிபலிக்கப்பட்டுவிட்டது'