பேலன்ஸ் தடுமாறும் 'பேங்க் நிப்டி'; 1,800 புள்ளிகள் சரிவுக்கான காரணங்கள்
பேலன்ஸ் தடுமாறும் 'பேங்க் நிப்டி'; 1,800 புள்ளிகள் சரிவுக்கான காரணங்கள்
UPDATED : செப் 30, 2026 01:31 AM
ADDED : செப் 30, 2026 01:27 AM
சரிவுக்கு காரணங்கள்
அக்டோபர் 5-7ம் தேதிகளில் ரிசர்வ் வங்கியின் பண கொள்கை குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. பணவீக்கம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு காரணமாக வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது
அமெரிக்காவின் 10 ஆண்டு கால பத்திர வருவாய் 5.25 சதவீதத்துக்கு மேல் உயர்ந்துள்ளது. இந்தியாவிலும் பத்திர வருவாய் அதிகரிப்பது வங்கி பங்குகளின் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் என்ற கவலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் தாக்கமாக ரூபாய் மதிப்பும் பலவீனமடைந்துள்ளது.
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 96ஐ கடந்ததால், இறக்குமதி செலவு மற்றும் பணவீக்கம் குறித்த கவலை அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், வரும் டிசம்பர் மாதத்துக்குள் வட்டி விகிதம் கால் முதல் அரை சதவீதம் வரை உயர்த்த வாய்ப்புள்ளதாக சர்வதேச ஆய்வு நிறுவனமான 'நொமூரா' கணித்துள்ளது.
வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படலாம் என்ற கவலை, அதிகரித்து வரும் பத்திர வருவாய் விகிதம், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் இரண்டு நாட்களாக வங்கி பங்குகளில் கடும் விற்பனை காணப்பட்டது. இதனால், 'பேங்க் நிப்டி' குறியீடு இரண்டு வர்த்தக நாட்களில் 1,800 புள்ளிகள் சரிந்து, 4 மாதங்களுக்கு பிறகு 54,000 புள்ளிகளுக்கு கீழே சென்று பின் சற்று மீட்சியடைந்தது.