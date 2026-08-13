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/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பங்கு வர்த்தகம்/﻿ ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கி பங்குகள் 2 ஆண்டுகளில் இல்லாத வீழ்ச்சி பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் என்ன செய்வது?

﻿ ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கி பங்குகள் 2 ஆண்டுகளில் இல்லாத வீழ்ச்சி பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் என்ன செய்வது?

﻿ ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கி பங்குகள் 2 ஆண்டுகளில் இல்லாத வீழ்ச்சி பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் என்ன செய்வது?

ADDED : ஆக 13, 2026 02:33 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 02:33 AM

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'ஹெ ச்.டி.எப்.சி.,வங்கி' பங்குகள் 2 ஆண்டுகளில் இல்லாத வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ள நிலையில், கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் கிட்டதட்ட 12 சதவீதம் சரிந்துள்ளன.

நடப்பு 2026ம் ஆண்டில் மட்டும் இவ்வங்கி பங்குகள் கிட்டதட்ட 27 சதவீதம் சரிந்துள்ளன. ஆனால், இதே காலகட்டத்தில் சென்செக்ஸ் 8.20 சதவீதம் மட்டுமே குறைந்துள்ளது.

ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கியில் அன்னிய முதலீட்டாளர்களின் பங்கு தொடர்ந்து 5வது காலாண்டிலும் குறைந்திருப்பது தரவுகளில் தெரியவந்துள்ளது. ஜூன் காலாண்டு முடிவில் அவர்களின் பங்கு 41.83 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், முந்தைய மார்ச் காலாண்டில் இது 44.05 சதவீதமாக இருந்தது.

அதே நேரத்தில், உள்நாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் பங்கு 41.90 சதவீதமாகவும், தனிநபர் முதலீட்டாளர்களின் பங்கு 16.30 சதவீதமாகவும் அதிகரித்துள்ளன.

நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கி 19,100 கோடி ரூபாய் நிகர லாபம் ஈட்டியது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்தைவிட 5 சதவீதம் அதிகம். இருப்பினும், நிகர வட்டி வரம்பு எதிர்பார்த்ததைவிட குறைந்தது முக்கிய பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

வரும் காலத்தில் கடன் வளர்ச்சி, நிதிச் செலவு குறைதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட செலவுகள் ஆகியவை வங்கியின் லாபத்தை மேம்படுத்த உதவும் என ஆய்வாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் .

இந்நிலையில், இவ்வங்கி பங்குகள் பற்றி 'விரிதி இன்வெஸ்ட்மென்ட்' நிறுவன நிதி ஆலோசகர் விவேக் கர்வா கூறியதாவது:

ஹெச்.டி.எப்.சி., வங்கி பங்கில் தொடர்ந்து சரிவு ஏற்பட்டாலும், நீண்டகால முதலீட்டாளர்கள் இதை வாய்ப்பாக பார்க்கலாம். இணைப்புக்கு பிறகு ஏற்பட்ட நிர்வாக சவால்களுக்கு மத்தியில், முன்னாள் தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது நிர்வாகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்ற எதிர் பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தற்போதைய மதிப்பீடு கொரோனா காலத்துக்கு முந்தைய நிலைக்கு வந்துள்ளதால், நீண்டகால முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை படிப்படியாக வாங்கலாம்.

தொழில்நுட்ப ரீதியாக 700 ரூபாய் என்பது ஆதரவு நிலையாகவும், 900 ரூபாய் என்பது தடுப்பு நிலையாகவும் உள்ளது. நீண்டகால அடிப்படையில் இப்பங்கு 1,200 ரூபாய் வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.

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