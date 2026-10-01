நிப்டி 22,570க்கு கீழே சென்றால் இறக்கம் தொடர வாய்ப்பு
நிப்டி 22,570க்கு கீழே சென்றால் இறக்கம் தொடர வாய்ப்பு
ADDED : அக் 01, 2026 06:46 AM
30-09-2026
நிறுவனம் கடைசி விலை மாற்றம் (ரூ.)
நிப்டி50 (எண்ணிக்கை)
ஹெச்.டி.எப்.சி., பேங்க் 708.70 -14.00
கோட்டக் பேங்க் 417.00 11.00
டாடா ஸ்டீல் 184.30 -3.70
எட்டர்னல் 320.00 -7.85
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 1,187.00 5.00
நிப்டி மிட்கேப் 50 (எண்ணிக்கை)
எஸ் பேங்க் 20.95 0.24
சுஸ்லான் எனர்ஜி 39.49 -0.01
ஐ.டி.எப்.சி., பர்ஸ்ட் பேங்க் 81.44 1.98
அசோக் லேலண்டு 154.19 0.75
விஷால் மெகா மார்ட் 101.00 -3.30
நிப்டி ஸ்மால்கேப் 50 (எண்ணிக்கை)
பந்தன் பேங்க் 178.23 --7.08
ஐநாக்ஸ் விண்டு 69.51 -1.99
சிட்டி யூனியன் பேங்க் 225.01 10.10
என்.பி.சி.சி., (இந்தியா) 78.50 0.49
டெல்ஹிவரி 409.70 -7.70
மற்ற சில பங்குகளின் விலை விபரம்
கிரீன் ப்ளை இண்டஸ்ட்ரீஸ் 299.10 18.85
இந்தோ கவுண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 463.00 28.05
இர்கான் இண்டர்நேஷனல் 116.50 14.03
ஜுப்பிட்டர் வேகன்ஸ் 232.20 12.38
மிஸ்ரா தாது நிகம் 434.00 14.90
குறியீடு ஆரம்பம் அதிகம் குறைவு நிறைவு
நிப்டி 22,665.00 22,809.35 22,595.20 22,620.45
நேற்று 51 புள்ளிகள் இறக்கத்துடன் ஆரம்பித்த நிப்டி, ஏற்ற இறக்கங்கள் பலவற்றை சந்தித்து ஒரு கட்டத்தில் 93 புள்ளிகள் உயர்ந்தது. பின்னர், இறங்கி நாளின் இறுதியில் 95 புள்ளிகள் குறைந்து முடிந்தது. பரந்த சந்தை குறியீடுகள் 17-ல் 9 குறியீடுகள் ஏற்றத்துடனும்; 8 குறியீடுகள் இறக்கத்துடனும் நிறைவடைந்தன.
இவற்றில், 'நிப்டி ஸ்மால்கேப் 250' குறியீடு அதிக பட்சமாக 0.29 சதவீத உயர்வுடனும், 'நிப்டி மைக்ரோகேப் 250' குறியீடு அதிக பட்சமாக 0.26 சதவீத சரிவுடனும் முடிவடைந்தது. 21 துறை சார்ந்த குறியீடுகளில் 12 குறியீடுகள் ஏற்றத்துடனும்; 9 குறியீடுகள் இறக்கத்துடனும் நிறைவடைந்தன.
இவற்றில், 'நிப்டி மீடியா' குறியீடு அதிக பட்சமாக 2.74 சதவீத ஏற்றத்துடனும், 'நிப்டி ஹெல்த்கேர்' குறியீடு அதிக பட்சமாக 2.57 சதவீத இறக்கத்துடனும் நிறைவடைந்தன. என்.எஸ்.இ.,-யில் வர்த்தகம் நடந்த 3,685 நிறுவனங்களின் பங்குகளில் 1,740 ஏற்றத்துடனும்; 1,812 இறக்கத்துடனும்; 133 மாற்றம் ஏதும் இல்லாமலும் நிறைவடைந்திருந்தன.
நிப்டியில் டெக்னிக்கலாக பலவீனம் தொடர்கிறது. எம்.ஏ.சி.டி., -304.82 என்ற அளவில் சிக்னல் லைனுக்கு கீழே இருக்கிறது. ஆர்.எஸ்.ஐ., 25.27 மற்றும் ஸ்டொக்காஸ்ட்டிக் (5,3) 8.65 என்ற அளவில் இருப்பதால் சிறியதொரு டெக்னிக்கல் மீட்சி வந்துபோகக்கூடும்.
இருப்பினும், 'தற்போதைய டெக்னிக்கல் சூழலில் ஓவர் சோல்டு நிலைமை என்பதை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு டெக்னிக்கல் மீட்சி வந்துவிடும் என்பதை உறுதியாக கூற முடியாது. நிப்டி 22,570-22,595 உடனடி சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது. இந்த சப்போர்ட் லெவலை தக்கவைத்து கொண்டால் மட்டுமே 22,810 வரை மேலே செல்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
நிப்டி 22,570-க்கு கீழே செல்லும் பட்சத்தில் சமீபத்திய இறக்கம் தொடர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது.
ஆதரவு 22,540 22,460 22,380
தடுப்பு 22,755 22,890 22,970