ஆயிரம் சந்தேகங்கள்! ரொக்கம் செலுத்தினால் வங்கிகள் கட்டணம் வசூலிக்கலாமா?
ஆயிரம் சந்தேகங்கள்! ரொக்கம் செலுத்தினால் வங்கிகள் கட்டணம் வசூலிக்கலாமா?
ADDED : நவ 02, 2026 12:49 AM
தனியார் வங்கி ஒன்றில், 3 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கமாக டிபாசிட் செய்தேன். அதற்கு 857 ரூபாய் பிடித்தம் செய்துள்ளனர். ரொக்கமாக டிபாசிட் செய்தால் ‘கேஷ் ஹாண்டிலிங் சார்ஜாக’ பிடித்தம் செய்ய ஏதாவது உத்தரவு உள்ளதா? இது சாதாரண நடுத்தர வாடிக்கையாளருக்கு பெரிய தொகை. அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா?
என்.சிவசண்முகம், தொண்டாமுத்துார், கோவை
ஆர்.பி.ஐ., நேரடியாக கட்டணத்தை நிர்ணயம் செய்வதில்லை. செப்டம்பர் 7, 1999 அன்று ஆர்.பி.ஐ., வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையின்படி, ‘வங்கிகள் தங்களின் செயல்பாட்டு செலவினங்களை ஈடுகட்டுவதற்கு, நியாயமான முறையில் சேவை கட்டணங்களை தங்களின் இயக்குநர் குழுவின் ஒப்புதலுடன் தாங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம்’ என்று அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தான் வங்கியின் இயக்குநர் குழு ‘கேஷ் ஹாண்டிலிங்’ கட்டணம் நிர்ணயித்திருக்கும்.
பொதுவாக, தனியார் மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் தங்களின் சேவைக்கட்டண விதிகளின்படி, சேமிப்பு கணக்குகளுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு இவ்வளவு தான் இலவச ரொக்க டிபாசிட் செய்யலாம் என்று ஒரு வரம்பை வைத்திருக்கும். உதாரணமாக, ஒரு மாதத்திற்கு 1 லட்சம் அல்லது 2 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவசம் என்று வைத்திருக்கலாம்.
அதற்கு மேல் டிபாசிட் செய்யப்படும் தொகைக்கு ஒவ்வொரு 1,000 ரூபாய்க்கும் 2.50 ரூபாய் முதல் 4.00 ரூபாய் வரை, மற்றும் அத்துடன் 18 சதவீத ஜி.எஸ்.டி., கட்டணமாக வசூலிப்பர்.
உங்கள் கணக்கில் 3 லட்சம் ரூபாய் டிபாசிட் செய்ததற்கு 857 ரூபாய் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால், உத்தேசமாக அவர்கள் ஒவ்வொரு 1,000 ரூபாய்க்கும் 2.50 ரூபாய் + 18% ஜி.எஸ்.டி., என்ற வீதத்தில் கணக்கிட்டு இந்த தொகையைப் பிடித்தம் செய்திருக்க வாய்ப்பு அதிகம்.
மத்திய அரசு ரொக்க பயன்பாட்டையும் பரிவர்த்தனைகளையும் குறைக்க வேண்டும், எல்லாவற்றையும் டிஜிட்டல் முறையில் மாற்ற வேண்டும் என்று கருதுகிறது. அதனால் தான் ரொக்கத்தை வங்கியில் சேர்ப்பதற்கு இத்தனை கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர்.
நான் ஓய்வுபெற்ற ஓவிய ஆசிரியை, சிக்கனமாக செலவு செய்து பணத்தை டிபாசிட் செய்துள்ளேன். இரண்டு குழந்தைகள் வெளிநாட்டில் உள்ளனர். வீடு வாங்க வேண்டும் என்பது 40 ஆண்டுகள் கனவு. சேர்த்து வைத்த பணத்தில் ஒரு படுக்கை அறை உள்ள வீடு வாங்கினேன். மீதி உள்ள பணத்தில் மேலும் ஒரு வீடு வாங்க நினைத்து இருந்தேன். தினமலர் நாளிதழில் உங்கள் பதில், என் மனதை மாற்றிவிட்டது. வைப்பு தொகை பாதுகாப்பு ஆனதா? எனக்கு பிறகு என் சேமிப்பு குழந்தைகளுக்கு சேர வேண்டும்.
எஸ்.சாய்நாமகிரி, வாட்ஸாப்
முதலீடு செய்த பணம், எக்காரணம் கொண்டும் மோசம் போய்விடக்கூடாது. அதே நேரம் வருவாய் ஈட்ட வேண்டும். சந்ததியினருக்கும் உரிய வகையில் போய் சேர வேண்டும். இந்த மூன்றையும் தான் நாம் ‘பாதுகாப்பு’ என்று வரையறை செய்கிறோம். இன்றைக்கு நமக்கு தெரிந்த முதலீட்டு இனங்களில், பாதுகாப்பே இல்லாத முதலீடுகள் முதல் பாதுகாப்பான முதலீடுகள் வரை மேலே வருவோம்.
பாதுகாப்பே இல்லாதவை, பிட்காயின் முதலீடுகள். அங்கே போட்ட பணம் திரும்பி வரும் என்பதற்கு உத்தரவாதமில்லை. அடுத்து, பங்கு சந்தை முதலீடுகள். போதிய விபரம் தெரிந்தவர்கள் கூட, போட்ட பணத்தை இழப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. இங்கும் வாங்கிய பங்குகள் விலையேறினால் தான், லாபம் உண்டு. இந்த ஏற்ற இறக்கம் காரணமாகவே இதை ‘இடர்’ நிறைந்த முதலீடு என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது, மியூச்சுவல் பண்டுகள். இங்கே சந்தை அபாயங்கள் உண்டு. ஆனால், பண்டு மேலாளர்கள் சற்றே கவனமாக இருந்து முதலீட்டை காத்து தருவர். ஆனாலும், ‘இடர்’ மிகுந்தது தான். பங்குச் சந்தை இறக்கம் கண்டால், எந்த பண்டு மேலாளராலும், முதலீட்டை காப்பாற்ற முடியாது.
அடுத்த நிலையில் இருப்பது தனியார் பண்டுகள், நிதி நிறுவனங்களில் செய்யப்படும் வைப்பு நிதி. இவர்கள் எந்த இனங்களில் முதலீடு செய்து லாபம் ஈட்டி, வாடிக்கையாளர்களுக்கு வட்டி தருகிறார்கள் என்பது தெரியாது. பாதுகாப்பான இனங்களில் முதலீடு செய்திருந்தாலும், எத்தனை ஆண்டுகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வந்தாலும், அவற்றின் பாதுகாப்பு சற்று குறைவு தான்.
கடைசியாக இருப்பது வங்கி, அஞ்சலக வைப்பு நிதிகள். இங்கே செய்யப்படும் முதலீடுகளுக்கு ஆர்.பி.ஐ.,யின் சட்டப் பாதுகாப்பு உண்டு. ஒருவேளை வங்கியே மூழ்கி போனாலும், முதலீட்டாளர்களின் பணத்துக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை டிபாசிட் இன்ஷூரன்ஸ் உண்டு. எந்நேரமும் வைப்புநிதியை எடுத்துக்கொள்வதற்கான ‘லிக்விடிட்டி’ உண்டு.
அதனால், இருப்பதிலேயே அதிகபட்ச ‘பாதுகாப்பு’ வங்கி வைப்புநிதிக்கு தான் உண்டு. யாரேனும் உங்களை பயமுறுத்தினால், காதில் போட்டுக் கொள்ளாதீர்கள்.
ஒரே ஒரு ஆலோசனை. பெரிய தொகையாக இருந்தால், ஒரே வங்கியில் வைக்காமல் வெவ்வேறு முன்னணி வங்கிகளில் தலா 5 லட்சம் ரூபாய் வரை பிரித்து வைப்பது முழு பாதுகாப்பை தரும்.
நான் மதுரையை சேர்ந்த பொதுப்பிரிவு எல்.பி.ஜி., வாடிக்கையாளர். சிலிண்டர் வாங்கிய பின், எண்ணெய் நிறுவனத்தின் சார்பில் மானிய தொகையாக 46.48 ரூபாய் எனது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், 01.07.2026 முதல் இந்த மானிய தொகை எனது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படவில்லை. மத்திய அரசு அல்லது சம்பந்தப்பட்ட எண்ணெய் நிறுவனம் மானியத்தை நிறுத்தியுள்ளதா?
கே.ஈஸ்வரன், மதுரை.
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை நீங்கள் பெற்று வந்த 46.48 ரூபாய் மானியம் என்பது பொதுப் பிரிவினருக்கானது. ஆனால், தற்போதைய மத்திய அரசின் கொள்கை முடிவின்படி, ‘பிரதமரின் உஜ்வாலா யோஜனா’ திட்டத்தின் கீழ் உள்ள ஏழை எளிய பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே சிலிண்டர் மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
உங்களை போன்ற பொதுப் பிரிவு நுகர்வோருக்கு வங்கி கணக்கில் மானியம் வரவு வைக்கப்படும் திட்டம் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுவிட்டதால் தான், உங்களுக்கு பணம் வரவில்லை. இது தொழில்நுட்பக் கோளாறு அல்ல; அரசின் அதிகாரப்பூர்வ முடிவு தான்.
காஸ் ஏஜென்சிகளுக்கு இதுகுறித்த தெளிவான சுற்றறிக்கை இல்லாததால் அவர்கள் உங்களுக்கு முறையான விளக்கம் அளிக்கவில்லை.